¿Dónde está la nieve? llegará alrededor del mediodía y no cesará hasta el domingo por la noche

(NOTICIAS YA).-Denver se despertó con nubes y llovizna el sábado, dejando a la gente preguntándose dónde está la nieve prometida.

"Les aseguro que se está acercando", dijo el sábado por la mañana el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, David Barjenbruch a un medio local.

"En Denver, todavía estamos en camino de una tormenta muy importante".

Ahora se espera que comience justo antes del mediodía del sábado, e incluso puede traer "tormentas de nieve", que Barjenbruch llamó "cosas bastante interesantes".

El Servicio Meteorológico Nacional dice que la nieve caerá durante la noche y por gran parte del domingo. El domingo por la mañana, el área metropolitana tendrá unas 15 pulgadas de nieve, con cantidades más altas en las colinas, especialmente en las del norte.

Current Snow Forecast for Denver Metro along with lower and higher end amounts. #cowx pic.twitter.com/afZcIA0Kzo

— NWS Boulder (@NWSBoulder) March 13, 2021