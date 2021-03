Lugares fascinantes que prohíben la entrada a visitantes

(NOTICIAS YA).- Una de las cosas que nos arrebató la pandemia fue la posibilidad de viajar a nuestros destinos turísticos favoritos. Y aunque una vez que se remuevan las restricciones por Covid-19 tendremos un mundo de posibilidades para visitar, existen algunos lugares a los que tenemos prohibido entrar.

A continuación te dejamos 6 lugares misteriosos a los que aún no podemos llegar.

6. Isla Sentinel del Norte; Océano Índico

🏳️ North Sentinel Island L’île la plus dangereuse du monde. Officiellement, l’île est administrée par l’Inde depuis 1947 mais elle est défendue par les guerriers Sentinelles considérée comme une des dernières tribus sur la planète totalement coupée du monde. 📸 vexillologeo pic.twitter.com/EyOsTq4sxV — Traveller’s (@Traveller__s) March 13, 2021

La Isla Sentinel del Norte es uno de esos pocos lugares que virtualmente no ha sido tocado por extranjeros. Además de ser geográficamente una de las zonas más aisladas de la Tierra, este territorio está habitado por una de las pocas tribus que jamás ha tenido contacto con el mundo exterior.

Las personas indígenas de esta isla, conocidas como sentineleses, no han sufrido de la influencia de la sociedad moderna y cada vez que alguien intenta cruzar sus barreras, se enfrentan a un trágico fin. Como en 2006, cuando la tribu mató a dos pescadores cuyo bote fue arrastrado por la corriente a sus costas.

Las severas medidas de seguridad para impedir que visitantes entren a su territorio, son para prevenir que toda la tribu sea eliminada por enfermedades a las cuales no tienen inmunidad. Es por eso que el gobierno de la India ha respetado su deseo de permanecer aislados.

5. Queimada Grande; Brasil.

Ilha da Queimada Grande or Snake Island has a huge population of highly venomous snakes that were trapped there when sea levels rose. pic.twitter.com/EXdFX3gF7I — Nature Is Weird (@NaturelsWeird) October 13, 2018

Ubicada a unos 100 kilómetros de la costa de São Paulo, esta pesadilla sobre el agua está casi exclusivamente habitada por serpientes letales listas para atacar a cualquiera que cometa el error de poner un pie sobre la isla.

Queimada Grande tiene una población de 1 a 5 serpientes por cada metro cuadrado, por lo que las visitas a la isla están completamente prohibidas. Y por si eso no fuera suficiente, las criaturas que habitan esta tierra son unas de las más venenosas del mundo, con veneno capaz de disolver la piel de sus víctimas.

4. Isla Surtsey; Islandia

En 1963, una violenta erupción volcánica creó la Isla Surtsey, formando una de las islas más jóvenes del planeta. Hasta el momento, este es el hogar de 89 especies de aves y 335 invertebrados. Aunque a lo largo de los años su tamaño se ha reducido debido a la erosión del agua, y los expertos estiman que se hundirá para el año 2100.

Debido a lo nueva que es esta isla, los científicos han podido observar el nacimiento y la evolución de un ecosistema desde el inicio. Y esta es la razón por la que el resto del mundo tiene prohibido viajar a ella.

3. Bóveda de Coca Cola; Atlanta, EE.UU.

A huge vault in Atlanta keeps the Secret Formula of Coca-Cola. pic.twitter.com/2N4CUC8TJq — Daily Facts (@NowYouKnowDaily) January 3, 2016

Este es el lugar donde se protege la receta de Coca-Cola. Esta bóveda fue creada en 1886 por John Pemberton y aunque la fórmula de la popular bebida ha cambiado de locaciones a lo largo de los años, actualmente se encuentra en esta locación.

Este sitio está ubicado en el museo de Coca Cola ubicado en Atlanta, y aunque muchos turistas visitan las instalaciones cada año, sólo un exclusivo grupo de personas puede entrar a la bóveda.

2. Habitación 39; Corea del Norte

De acuerdo con la periodista Kelly Olsen, “la Habitación 39 es una de las organizaciones más secretas, en el que posiblemente es el estado más secreto del mundo”. Esta locación fue creada en la década de los 70’s y se dice que se encuentra dentro del edificio del Partido de los Trabajadores en Pyongyang.

Y aunque no se sabe mucho de sus operaciones debido a la naturaleza ultrasecreta de este lugar, se cree que la Habitación 39 recauda fondos a través de empresas comerciales, tanto legales como ilegales, con actividades como la venta de oro, armas y drogas.

Expertos estiman que esta red de compañías han contribuído hasta $2 mil millones de dólares estadounidenses anuales para Corea del Norte.

1. Museo de Educación de Seguridad Nacional Jiangsu; China.

That's as close as foreigners can get to the Jiangsu National Security Education Museum in China. pic.twitter.com/G9qNlXRFJl — FactBuffet (@FactBuffet) September 11, 2015

En 2009, el gobierno chino abrió un museo nacional de espías, con una colección que exhibe la historia del espionaje y servicios de inteligencia secretos de los primeros días del Partido Comunista de China a finales de la década de 1920.

Este museo incluye armas disfrazadas como objetos regulares, cámaras espías y dispositivos para escuchar a escondidas; pero si no eres residente de China este es uno de esos lugares que jamás vas a visitar.

La seguridad de este lugar es tan estricta, que ni siquiera es posible encontrar imágenes del lugar, pues ni los residentes de China tienen permitido tomar fotografías en las instalaciones.

