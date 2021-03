Más de 1800 vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto de Denver por la tormenta de nieve Xylia 

(NOTICIAS YA).-Más de 1.800 vuelos dentro y fuera del Aeropuerto Internacional de Denver han sido cancelados este fin de semana debido a la inminente tormenta de nieve.

El sábado, se cancelaron casi 750 vuelos, y la mayoría de las cancelaciones tuvieron lugar para la tarde y nohe del sábado, dijo Emily Williams, portavoz de DIA. Las cancelaciones son tanto de salida como de llegada a Denver.

Para el domingo, se cancelaron 1,120 vuelos dentro y fuera de Denver, según FlightAware.

Las aerolíneas, en parte, cancelan vuelos en los aeropuertos afectados por un clima severo para que los aviones no se queden atascados en el suelo durante períodos prolongados, lo que provoca una escasez de aviones en todo el país, añadió Williams. Otras consideraciones incluyen la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

“Tuvimos una mañana muy ocupada (sábado) con gente saliendo” antes de la tormenta, dijo Williams.

Las aerolíneas Frontier y Southwest cancelaron la mayoría de los vuelos fuera de DIA después de las 11 a.m .y United Airlines hizo lo mismo con la mayor parte de los vuelos salientes del Aeropuerto Internacional de Denver DIA después de las 2 p.m., dijo Williams.

Cabe resaltar que el DIA tenía un promedio de alrededor de 1,600 vuelos, salidas y llegadas diarias al aeropuerto antes de la pandemia. Ese promedio se ha reducido a alrededor de 1,300 diarios en los últimos meses.

ACTUALIZACIÓN 1:30 P.M.

El Aeropuerto Internacional de Denver (DEN) espera que comiencen a acumularse fuertes nevadas en el aeropuerto esta tarde. Se pronostican cantidades de nieve de una pulgada a una pulgada y media durante la tarde y la noche. La acumulación total de nieve de tormenta podría estar entre las 15.5-27 pulgadas en el aeropuerto.

DEN está preparado para manejar la tormenta y los equipos de remoción de nieve se desplegarán cuando la nieve comience a acumularse. Los equipos de nieve también están preparados para tratar y despejar Peña Blvd. y los estacionamientos durante la tormenta.

Consejos de viaje para pasajeros

There’s no business like SNOW business! Snow is falling and crews are ready to go! They’ll activate once we start to see accumulation on runways + roadways. Airlines are de-icing, so if you’re flying out this afternoon, expect to de-ice before take off ❄️✈️❄️ pic.twitter.com/0SbY0Uokvf

— Denver Int'l Airport (@DENAirport) March 13, 2021