Niños migrantes arrestados en frontera no han podido bañarse en días

(NOTICIAS YA).- Los niños que están en un campo de detención de migrantes hecho con carpas y dirigido por el gobierno de EE.UU. denunciaron que no se han podido bañar en días ni contactar a sus padres; indicaron abogados que los entrevistaron esta semana.

Los abogados del Centro Nacional para la Ley de Juventud hablaron con alrededor de 12 niños en Donna, Texas, esta semana, de acuerdo con Leecia Welch, directora de defensa y bienestar infantil del centro.

Una historia de horror y abandono

Los niños estaban aterrorizados, llorando y preocupados por no poder hablar con sus familias, dijo Welch. Algunos de los pequeños dijeron que no habían visto la luz del sol en días. Otros dijeron que si tenían suerte, los dejaban salir por 20 minutos cada varios días.

“Donna rápidamente se está convirtiendo en una crisis humanitaria”, dijo Welch. “Entendemos que el gobierno heredó este desastre, pero no puedo enfatizar lo suficiente qué tan urgente es la situación con el creciente número de niños no acompañados. Hablamos con numerosos niños muy perturbados que no entienden por qué no pueden hablar con sus padres, ver a sus hermanos en Donna, o tomar aire fresco”.

Las denuncias de los menores, publicadas por The Associated Press y CBS News, llegan a medida que crece el número de niños migrantes arrestados y detenidos por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). A inicios de la semana CNN reportó que más de 3,700 menores están detenidos en los campos fronterizos.

Un vocero del CBP dijo en un comunicado que los oficiales “hacen todo lo que pueden para cuidar de los niños no acompañados en su cuidado”, y que atender la situación es “prioridad de este gobierno y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”.

Campos de concentración

Todos los niños que entrevistaron los abogados están detenidos en un campo temporal hecho con carpas, el cual un oficial del DHS admitió que estaba “significativamente abarrotado”. “El número de niños es alarmante y preocupante, y no es bueno en lo absoluto”.

Welch dijo que los abogados tenían permitido entrar al área designada para ellos, pero no les permitieron ver las áreas en las que los niños están detenidos. Muchos de los pequeños tienen menos de 10 años.

En el campo, los niños son divididos en secciones para alrededor de 50 de ellos, organizadas por edad y sexo. Eso significa que los hermanos de diferente sexo son separados, empeorando la estresante situación para ellos.

La mayoría de los niños han estado en el campo durante 5 a 7 días, dijo Welch, y están asustados. Y debido a que los oficiales del CBP no tienen permitido abrazar o consolar a los menores, los pequeños se están cuidando entre ellos y ayudándose a sobrevivir la difícil situación.

La abogada dijo que la higiene en el campo es una preocupación. Algunos niños sólo se pueden bañar una vez a la semana y a veces se les acaba el jabón, y sólo tienen shampoo. Un niño le dijo a Welch que no se había bañado en 6 días.

Lo que no muestra el CBP

Oficiales del CBP se rehusaron a responder a las preguntas de CNN sobre por qué los abogados no tuvieron permitido entrar a las instalaciones para comprobar que lo que la agencia dice sobre las condiciones es cierto.

A inicios de la semana, Troy Miller, el oficial que dirige la agencia dijo a reporteros que los campos ofrecen 3 comidas al día, acceso 24/7 a bebidas y bocadillos, regaderas al menos cada 48 horas y un área recreativa. Pero los niños detenidos ahí tienen otra historia que contar.

El número de niños que está llegando a la frontera ha superado la habilidad del gobierno de Biden para ponerlos en refugios supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Debido a esto los niños están detenidos en campos del CBP por más del límite de 72 horas que requiere la ley.

Miller dijo que están trabajando en acelerar el proceso, pero que siguen “batallando con el número de individuos en nuestra custodia, especialmente debido a la pandemia”, pero que “deben sacar más rápido” a los niños.

En días recientes, el total de menores en custodia del HHS se ha elevado, indicando que el departamento gradualmente está absorbiendo el número de niños que cruzan solos la frontera de México y EE.UU.

