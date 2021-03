¿Qué es el ‘efecto de aniversario’ de la pandemia y cómo tratarlo?

(NOTICIAS YA).- El 11 de marzo se cumplió un año desde que la Covid-19 fue declarada como pandemia. Un año sin abrazar a nuestros seres queridos, sin ir al cine o viajar sin preocuparnos de las consecuencias potencialmente mortales que estos actos pueden tener.

LEE: 8 cosas que antes de la pandemia no daban miedo y ahora sí

Y si sientes que este peso es mucho que cargar últimamente, no estás solo. Podrías estar experimentando algo que los expertos llaman “el efecto de aniversario”.

Dolorosos recordatorios

Según la terapeuta Susan Harrington, nuestros cuerpos y cerebros guardan recuerdos dolorosos que pueden ser detonados por ciertas fechas o temporadas, como un aniversario luctuoso de un ser querido, o el recordatorio anual de un diagnóstico severo. O en este caso, el aniversario de la pandemia.

La respuesta a estos aniversarios puede variar con el tiempo y las personas. Puede ser ansiedad intensa, insomnio, frustrarnos con mayor facilidad, tener menos paciencia, llorar con cosas aparentemente pequeñas, etc.

Los psicólogos indican que estas reacciones son normales y que reconocer el aniversario de eventos traumáticos es saludable. “Nos decimos que si no pensamos en ello no lo vamos a sentir, pero eso no es cierto”, dijo Harrington.

Permitirnos sentir estas emociones a medida que surgen con los aniversarios difíciles es lo correcto para nuestra salud mental. “El duelo es normal, es natural, es esperado, es importante”, dijo Harrington.

Duelo colectivo

Y aunque muchos aniversarios desagradables son algo que sufrimos de forma individual, en el caso de una pandemia el dolor es colectivo. Así que es posible que en este momento estés de muy mal humor, y que tus compañeros de trabajo, vecinos y amigos se sientan igual.

Incluso si no has perdido a alguien durante la pandemia, hay mucho que nos puede doler. Nos perdimos de eventos importantes y tuvimos que posponer las celebraciones. Nuestras rutinas, vidas sociales y sentido de seguridad cambiaron dramáticamente. Y presenciar muertes masivas de este tipo nos afecta a todos, aunque no lo sepamos de forma consciente.

Harrington motiva a las personas a practicar la bondad, consideración y compasión, con ellos mismos y con otros. “El cambio es atemorizante, trae ansiedad. Pero debemos recordar que otras personas también están asustadas”.

Desafortunadamente, lidiar con esos sentimientos es difícil, especialmente a medida que aumentan las muertes por Covid-19, se cambian los mandatos de tapabocas y la situación familiar parece imposible de manejar.

LEE: 5 cosas que la pandemia de coronavirus empeoró para las niñas y mujeres

Paciencia y bondad

Harrington recomienda cuidar de nosotros mismos durante este tiempo difícil. Dormir al menos 8 horas y estructurar rutinas. Además de buscar formas creativas y seguras para conectar con otros.

Con la vacunación extendida en EE.UU. y la posibilidad de una inmunidad colectiva en el horizonte, parece que muchos finalmente están viendo la luz al final del túnel. Sin embargo, aún no estamos fuera de peligro y es importante no bajar la guardia.

Mientras nos movemos de regreso a la normalidad, pasaremos por muchas altas y bajas emocionales. Con semanas en las que sentimos que queremos rendirnos y otras en las que parece que todo está bien.

La clave para navegar por estas dificultades es ser gentiles con nosotros mismos y con nosotros, especialmente durante este doloroso aniversario.

LEE: Pacientes retrasan servicios médicos por miedo a contraer Covid-19