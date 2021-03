Tormenta de nieve o ventisca de nieve, ¿cuál es la diferencia?

(NOTICIAS YA).-El Servicio Meteorológico Nacional emitió una Advertencia de Tormenta Invernal para gran parte de Colorado durante este fin de semana.

Se espera que la nieve comience el sábado por la tarde y continúe hasta el domingo y el lunes por la mañana. Se prevé que Denver llegue a tener entre 18 y 24 pulgadas de acumulación.

Con un pie o más de nieve en el pronóstico, ¿por qué esta tormenta no se considera una "ventisca"?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica dice que se emite una advertencia de ventisca cuando existen las siguientes condiciones:

NOAA dice que se emite una advertencia de tormenta de invierno para las siguientes condiciones:

Se espera que la tormenta de este fin de semana traiga condiciones peligrosas en las carreteras. La nieve intensa reducirá la visibilidad, lo que hará que la conducción sea casi imposible en algunos espacios. Sin embargo, no se esperan vientos fuertes con esta tormenta, por lo que no se emitió una advertencia de ventisca. Mientras que en algunas partes de Wyoming y Nebraska están bajo una advertencia de ventisca debido a los fuertes vientos que se esperan.

En esta imagen del Servicio Nacional Meteorológico, se indica que una banda de aire seco ocasionará que la nieve deje de caer por un tiempo en el corredor urbano. Sin embargo, la nieve más intensa se espera que regrese más tarde el sábado (sobre todo en la noche) y que continúe el domingo.

Radar update: 1:42 am MST. Drier air is moving in that will decrease snowfall slightly across the Urban Corridor. However, more intense snow will return by late afternoon/early evening and continue into Sunday. #cowx pic.twitter.com/Up6zvV14NP

— NWS Boulder (@NWSBoulder) March 13, 2021