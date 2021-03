El tiempo: mega tormenta de nieve Xylia finalmente llega a Colorado 

(NOTICIAS YA).-Se esperan 6 pulgadas de nieve en el corredor de la I-25

10:09 a.m. Denver podría ver hasta 6 pulgadas más de nieve el domingo cuando la tormenta invernal se asiente sobre el área metropolitana. El sistema que llegó lentamente ya arrojó alrededor de 6 pulgadas el sábado en algunas partes de la ciudad, mientras que los totales del norte de Colorado ya son de dos dígitos.

Se espera que la tormenta sea más intensa el domingo a medida que avanza a lo largo del corredor de la Interestatal 25, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Zach Hiris.

“Ahora que estamos en ese flujo ascendente, veremos nevadas constantes de moderadas a fuertes en toda el área”, dijo.

Viajar por la I-25 se volverá casi imposible y la nieve pesada y húmeda podría causar cortes de energía, según el servicio meteorológico. La Interestatal 70 ya estaba cerrada en ambas direcciones el sábado sobre todo en las montañas; se reabrió Domingo al oeste de Denver, pero estaba cerrado en las llanuras del este. Otras carreteras, incluida la Interestatal 25 al norte de Fort Collins, permanecerán cerradas el domingo.

Las ciudades en el norte de Colorado vieron más nieve que Denver durante la noche y el domingo por la mañana, con informes de hasta 15 pulgadas en el área de Fort Collins, según el servicio meteorológico . El norte de Colorado y las ciudades al pie de las colinas como Boulder y Evergreen podrían ver hasta 8 pulgadas más de nieve durante la noche del domingo. Boulder tiene una probabilidad estimada del 52% de tener más de un pie de nieve el domingo.

Hacia el sur, se espera que el área de Colorado Springs reciba hasta 2 pulgadas más de nieve.

El rango desigual de los totales de nevadas se debe al movimiento de norte a sur de la tormenta y su inicio más lento de lo esperado, dijo Hiris.

El domingo también será más ventoso, con vientos en el corredor de la Interestatal 25 posiblemente con ráfagas de hasta 30 millas por hora mph durante la tormenta, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Las ráfagas de viento también harán que se sienta hasta 15 grados más frío que las temperaturas reales, que se espera que se mantengan en los bajos 30 grados en Denver.

La tormenta no entregó mucha más nieve a las áreas de esquí en las montañas centrales que en el metro de Denver, según el sitio On the Snow. Copper Mountain recibió 4 pulgadas durante las últimas 24 horas, Vail recibió 3 pulgadas y Keystone recibió 6 pulgadas.