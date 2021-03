'Manténgase fuera de las carreteras' es la recomendación por parte del Departamento de Transporte de Colorado

(NOTICIAS YA).-ALERTA PARA TODO EL ESTADO: el Departamento de Transporte de Colorado y la Patrulla Estatal de Colorado instan al público a mantenerse alejado de las carreteras locales e interestatales, ya que las condiciones en todo Colorado continúan empeorando con la llegada de la tormenta de nieve de primavera de marzo.

Los automovilistas deben vigilar de cerca el tiempo y las condiciones de la carretera y planear mantenerse fuera de las carreteras durante la tormenta.

El viaje de regreso desde las montañas a Denver será extremadamente peligroso el domingo para aquellos que visitaron estas elevaciones. Los conductores deben hacer arreglos para posponer el viaje hasta el lunes cuando la tormenta haya pasado y las condiciones mejoren.

“Si bien la tormenta tardó un poco en levantarse ayer, es mucho más intensa hoy, y tal como llegó un poco más tarde de lo anticipado, estará con nosotros por más tiempo de lo esperado originalmente, hasta hoy y esta noche”, dijo la directora ejecutiva del CDOT. Shoshana Lew.

“Pedimos a los automovilistas que no bajen la guardia; las condiciones de hoy son peores que las de ayer".

“Vimos una gran asociación por parte del público mientras esta tormenta avanzaba lentamente ayer”, dijo el jefe de la Patrulla Estatal Matthew Packard.

Actualmente hay muchos cierres de carreteras y se esperan más a medida que la tormenta se intensifica durante el día del domingo y hasta la noche. Los automovilistas deben consultar la página COtrip.org para conocer las condiciones actualizadas y la información sobre cierres.

Las grandes acumulaciones de nieve, carreteras cubiertas de nieve y hielo, y la baja visibilidad continuarán hasta bien entrada la noche a lo largo de la I-70, la I-25 y otros corredores de carreteras en las colinas y el Front Range.

Se recomienda a los automovilistas que NO busquen rutas alternativas para eludir los cierres de carreteras, sino que se queden estacionados o den la vuelta y encuentren un lugar seguro para esperar a que pase la tormenta.

Si hay un cierre de seguridad en la carretera, eso significa que las rutas alternas podrían ser intransitables.

“Ayer, vimos que gran parte de la nieve inicial se derritió debido al aire relativamente cálido y las temperaturas de la superficie; hoy, a medida que aumenta la tormenta, hay mucha más nieve adherida a las carreteras”, dijo el Director de Operaciones y Mantenimiento del CDOT, John Lorme.

“Eso significa condiciones de conducción difíciles con poca visibilidad durante partes del día. Esto empeorará por la noche cuando hace más frío y es más oscuro. Si fue a las montañas este fin de semana, no planee conducir a casa esta noche".

También se le recuerda a los conductores de automóviles de pasajeros y camiones comerciales la importancia de cumplir con los requisitos de la ley de cadenas y tracción.

Los vehículos de pasajeros no deben intentar atravesar carreteras sin llantas para nieve. Los camiones comerciales deben llevar cadenas.

Winds are picking up along the foothills causing significantly reduced visibility, snow drifts, and slick roads. pic.twitter.com/J9bxp7j9HS

— Colorado State Patrol (@CSP_News) March 14, 2021