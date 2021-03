Tormenta Xylia: más de 800 vuelos fueron cancelados y las pistas cerradas en el aeropuerto de Denver 

(NOTICIAS YA).-Las aerolíneas cancelaron 836 vuelos programados para salir del Aeropuerto Internacional de Denver el domingo cuando se intensificó una tormenta invernal, lo que se sumó a las 11 pulgadas de nieve ya acumuladas en el aeropuerto.

Algunos aviones despegaron el domingo por la mañana temprano, pero la mayoría de las aerolíneas operan con una capacidad limitada, dijo la portavoz del aeropuerto Alex Rentería. Además, cincuenta y tres vuelos se retrasaron.

❄️It’s coming down at DEN!❄️ Predicted snowfall rates of .5 to 1 inch per hour may last throughout the day. Our crews are working hard to keep the runways and roadways clear! pic.twitter.com/n5JPijleqX

— Denver Int'l Airport (@DENAirport) March 14, 2021