Guardias penitenciarios revelan porqué están rechazando la vacuna COVID-19

(NOTICIAS YA).-Los guardias de la prisión están rechazando las vacunas contra la coronavirus a pesar del riesgo por los brotes de COVID-19.

A medida que los estados han comenzado con la vacunación en las cárceles de todo el país, los empleados de correccionales se están negando a recibir las vacunas contra la COVID-19 a un ritmo alarmante, según información obtenida en colaboración The Associated Press y The Marshall Project.

Esta situación hace que expertos en salud pública se preocupen por la posibilidad de controlar la pandemia tanto dentro como fuera.

Autoridades de salud advierten que las tasas de infección en las cárceles son más de tres veces más altas que en el público en general. Y el personal de la prisión ayudó a acelerar los brotes al negarse a usar máscaras, restar importancia a los síntomas de las personas y hacer cumplir al azar los protocolos de distanciamiento social e higiene en espacios confinados y mal ventilados propicios para la propagación viral, agregó el medio de noticias.

De acuerdo con la publicación de usnews, una encuesta reveló que:

En Massachusetts, más de la mitad de las personas empleadas por el Departamento de Corrección se negaron a vacunarse.

En California, la mitad de todos los empleados de corrección esperarán a ser vacunados.

En Rhode Island, el personal de la prisión ha rechazado la vacuna en tasas más altas que los encarcelados, según el director médico, el Dr. Justin Berk.

Y en Iowa, las primeras encuestas entre los empleados mostraron que un poco más de la mitad del personal dijo que se vacunaría.

Los asociados hablaron con funcionarios penitenciarios y líderes sindicales en todo el país, así como con expertos en salud pública y médicos que trabajan dentro de las cárceles, para comprender por qué los oficiales se niegan a vacunarse, a pesar de tener un mayor del potencial riesgo de contagiarse.

Muchos empleados hablaron bajo condición de anonimato porque temían perder sus trabajos si hablaban.

Al menos 37 sistemas penitenciarios comenzaron a ofrecer vacunas a los funcionarios penitenciarios de primera línea y a los que trabajan en el cuidado de la salud.

Según datos compilados por The Marshall Project y The Associated Press, desde diciembre, más de 106.000 empleados de prisiones en 29 sistemas, incluida la Oficina Federal de Prisiones, han recibido al menos una dosis de una vacuna COVID-19.

Pero algunos oficiales penitenciarios están rechazando la vacuna y estas son algunas razones:

Muchos de los guardias penitenciarios temen los efectos secundarios de las vacunas tanto a corto como a largo plazo.

Otros han abrazado las teorías de la conspiración sobre la vacuna.

La desconfianza hacia la administración penitenciaria y su manejo del virus también ha desanimado a los oficiales a vacunarse.

En algunos casos, los oficiales penitenciarios dijeron que preferirían ser despedidos que vacunados.

Sin embargo, la resistencia a la vacuna no es exclusiva de los empleados carcelarios.

Otros profesionales, que han sido testigos de los peores efectos de la pandemia, se han negado a vacunarse a tasas inesperadamente altas, incluidos: trabajadores de la salud, los cuidadores en hogares de ancianos y los oficiales de policía.

Expertos en salud publica advierten que, esta negativa, amenaza con socavar los esfuerzos para controla la pandemia, tanto dentro como fuera de las cárceles.