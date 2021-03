Laura Pausini logra su primera nominación al Oscar

(NOTICIAS YA).- Las nominaciones al Oscar fueron reveladas muy temprano esta mañana y, entre aquellos que escucharon su nombre mencionar por primera vez se encuentra la cantante Laura Pausini.

La también compositora competirá en la terna de “Mejor Canción Original” por escribir el tema “lo Sì (Seen)” de la cinta italiana “The Life Ahead”, protagonizada por la legendaria Sophia Loren.

Pausini y su coescritora Diane Warren se enfrentarán a “Husavik (My Hometown)”, de la película “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”; “Speak Now” (“One Night in Miami”); “Fight For You” (“Judas and the Black Messiah”) y “Hear My Voice” (“The Trial of the Chicago 7”).

LEE: Actor Matthew McConaughey considera lanzarse para gobernador de Texas

Cabe destacar que Pausini y Warren ya se hicieron acreedoras al Globo de Oro por el mismo tema musical en la pasada entrega de los premios, celebrada el 28 de febrero.

El nominado tema de la superestrella pop forma parte de la banda sonora de “The Life Ahead” (“La vita davanti a sé”), cinta italiana dirigida por Edoardo Ponti y protagonizada por su madre, e ícono del cine europeo, la mencionada Loren.

VIDEO: Laura Pausini "casa" a pareja gay en México

De acuerdo con CNN, Pausini sintió una conexión inmediata con el tema.

“Recuerdo la primera vez que escuché la canción cuando Diane me la envió. Sentí una conexión inmediata con las notas, sentí un fuerte vínculo y supe que algo extraordinario estaba sucediendo”, expresó Pausini a través de un comunicado de prensa compartido por su disquera, Warner Music.

“Desde el minuto uno creí en la película, en la canción y en el mensaje que ambos llevan y quise escribir personalmente las letras en italiano para honrar al espíritu de la canción”, comentó la cantante.

LEE: Anuncian las nominaciones a los premios Oscar

La 93ª entrega de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, mejor conocidos como premios Oscar, se llevará a cabo el próximo 25 de abril.

VIDEO RELACIONADO: