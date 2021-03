Muere policía de Orlando a casi 3 años de recibir un tiro en la cabeza durante servicio

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Policía de Orlando informó sobre la muerte de uno de sus oficiales, Kevin Valencia, quien resultó herido de bala en su cabeza en 2018 cuando atendía una situación de violencia doméstica, que lo dejó en coma y luego tuvo que asistir a rehabilitación hasta su deceso hoy.

El oficial Kevin Valencia quien se había retirado de la Policía de Orlando el pasado 20 de octubre de 2020, luchó con sus lesiones casi tres años después de recibir un tiro en su cabeza, cuando llegó a una residencia el pasado 11 de junio de 2018 ante una llamada de emergencia con cuatro niños muertos.

Valencia, intentó utilizar una llave de la vivienda que le había proporcionado la novia del sospechoso Gary Wayne Lindsey Jr., para poder entrar a la residencia donde se encontraba el agresor y los niños, pero tras romperse la llave, el oficial pateó la puerta y Lindsey disparó a través de ella, alcanzando la cabeza de Valencia con las balas.

Según información oficial, otro de los oficiales que se encontraban en el lugar disparó contra el sospechoso a través de la puerta, pero el hombre corrió.

El crimen resultó con cuatro niños asesinados por Lindsey, dos de los cuales eran sus hijos, su propio suicidio y la herida al oficial Valencia.

"Con profundo pesar y dolor de corazón les informo del fallecimiento del oficial Kevin Valencia. Les pido a todos que mantengan a Meghan, a sus hijos y a toda la familia Valencia en sus oraciones", expresó Orlando Rolón, Jefe del Departamento de Policía de Orlando en un tuit.

It is with deep regret and heart ache that I inform you of the passing of Officer Kevin Valencia. I ask everyone to keep Meghan, their kids, and the entire Valencia family in your prayers. pic.twitter.com/MB039dko5A

"Para sus compañeros de escuadrón, todos los miembros de OPD y aquellos con quienes trabajó a lo largo de su carrera policial en Orlando y el sur de Florida, nos unimos para honrar al héroe, esposo, padre, hijo, hermano y amigo que desinteresadamente dio su vida para proteger la ciudad a la que servía", reza un tuit del Departamento de Policía de Orlando.

To his squad mates, all the members of OPD, & those with whom he worked throughout his law enforcement career in Orlando & South Florida, we stand together to honor the hero, husband, father, son, brother, and friend who selflessly gave his life to protect the city he served. pic.twitter.com/222WXkCcWE

— Orlando Police (@OrlandoPolice) March 15, 2021