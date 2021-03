Pasajeros abarrotan Aeropuerto de Denver tras tormenta invernal

(NOTICIAS YA).-Este lunes el Aeropuerto Internacional de Denver reactivó sus operaciones, las cuales estuvieron suspendidas durante más de 24 horas por el paso de la tormenta invernal, que dejó una acumulación de más de 27 pulgadas de nieve en el lugar.

La situación que se presentó el fin de semana trajo como consecuencia que miles de pasajeros quedaran varados en Colorado, viendo como sus vuelos eran cancelados.

Es por esto que, aunque la tormenta haya pasado, aún la calma no llega por completo a la terminal aérea de Denver, ya que miles de personas abarrotaron hoy esta terminal con la intención de poder volar finalmente a sus destinos.

Algunos de los pasajeros que se encontraban este lunes en el mencionado aeropuerto, aseguraron que toda esta situación se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para ellos, pues más de 1,200 vuelos fueron cancelados durante el fin de semana.

Sin embargo, la tormenta no solo trajo consecuencia para quienes estaban de paso por Colorado, sino también para quienes necesitaban regresar, como le sucedió a Raquel Carpio, productora de Noticias Univision, quien quedó literalmente varada en San Francisco.

“Tenía el regreso para el domingo 14 de marzo, el sábado 13 me informa la aerolínea Frontier que me ha cancelado el vuelo (…) Llamo y me ponen en el vuelo para regresar el lunes 15 de marzo, a las 4:30 de la mañana, y hoy despierto con otro correo de notificación cancelando el vuelo”, relató Carpio.