Toys 'R' Us tiene un nuevo propietario y planea abrir tiendas nuevamente en EE. UU.

(NOTICIAS YA).-Toys 'R' Us se ha vendido ... de nuevo. La marca de juguetes está cambiando de manos nuevamente, menos de dos años después de que Tru Kids Inc. lo compró en una venta de liquidación.

WHP Global, una empresa de gestión de marca con sede en Nueva York, anunció este lunes que compró una participación mayoritaria en la empresa matriz de Toys "R" Us y ahora administrará el negocio y el crecimiento de Tru Kids, de acuerdo con información de CNN.

"Estamos encantados de tomar las riendas de la marca de juguetes líder en el mundo en un momento en que la categoría ha subido un 16% y la demanda de juguetes por parte de los consumidores está en su punto más alto", dijo el director ejecutivo de WHP, Yehuda Shmidman, en un comunicado de prensa.

Las ventas de juguetes se han disparado a medida que las familias aburridas buscan algo que hacer, señaló Shmidman.

Aunque los planes para la marca no se revelaron de inmediato, Shmidman dijo que la venta fue un "ajuste natural" para WHP porque puede usar su "red global y plataforma digital para ayudar a hacer crecer Toys" R "Us y Babies" R "Us en todo el mundo".

El dueño anterios de Toys "R" Us

Tru compró Toys "R" Us en quiebra en 2018 y luego abrió dos nuevas ubicaciones físicas en Nueva Jersey y Texas. Pero cerraron permanentemente en enero y la empresa culpó a la pandemia de sus problemas.

Sus representaban una reinvención para la marca porque eran más pequeñas, vendían menos juguetes y el diseño tenía entornos interactivos y similares a juegos para las marcas, agregó el medio de noticias.

Al final, el plan era abrir alrededor de 10 de ellos en centros comerciales.

Cabe mencionar que, el sitio web de Toys "R" Us sigue en funcionamiento y más de 700 tiendas fuera de los Estados Unidos siguen abiertas.

El nuevo dueño, WHP, afirma que la marca aún genera más de $ 2 mil millones en ventas minoristas globales.

La empresa se enfoca en las marcas minoristas que luchan en medio de dificultades financieras, a medida que cambian los hábitos de los consumidores, y trata de revivirlas.

Los minoristas Anne Klein y Joseph Abboud ya forman parte de la cartera de WHP.