Tres muertos y un herido tras choque de avioneta contra un auto en Florida

(NOTICIAS YA).- La tarde de este lunes, una avioneta se estrelló contra un automóvil en Pembroke Pines, Florida, dejando un saldo a los dos pasajeros de la aeronave muertos en el lugar y una mujer junto a su hijo de 04 años heridos de gravedad. El menor falleció más tarde en la noche del lunes.

Dos tripulantes de una avioneta perdieron la vida tras un accidente donde impactaron un auto en un vecindario ubicado entre la SW 72nd Avenue y la SW 13th Street en Pembroke Pines, luego de que la pequeña aeronave se prendiera en fuego.

Trascendió que el avión monomotor Beechcraft Bonanza, se estrelló al poco tiempo de haber despegado desde el aeropuerto, cerca de las 3:00 p.m de este lunes, según información de los funcionarios de la Administración Federal de Aviación.

El Departamento de Policía de Pembroke Pines informó que atendían un accidente aéreo en el área cerca de las 3:00 p.m, indicándole a los conductores sobre los carriles afectados.

RING video from a nearby home shows the moment a plane crashed into a neighborhood in Pembroke Pines, killing two people. Read the latest: https://t.co/Wdohzd0wfm pic.twitter.com/UcRX5Le6U5

— WPEC CBS12 News (@CBS12) March 15, 2021