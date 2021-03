Varios distritos escolares permanecerán cerrados o con clases solo a distancia tras la tormenta de nieve 

(NOTICIAS YA).-A pesar de que la tormenta ya pasó, varios distritos escolares han anunciado que permanecerán cerrados el martes debido a la remoción de nieve y las condiciones peligrosas en las carreteras.

Las Escuelas Públicas de Denver DPS estarán cerradas pero los estudiantes asistirán a sus clases de manera remota, esto de acuerdo con la nueva política establecida para los días de nieve snow days.

Las escuelas Adams 12 Five Star, las escuelas 27J, Weld RE-4 Windsor/Severance School District permanecerán cerradas y los estudiantes no tendrán clases.

On Tuesday, March 16, all schools and administrative offices in Adams 12 Five Star Schools are CLOSED due to adverse road and sidewalk conditions. There will be no school for all students - this includes in-person and remote learners. Learn more at https://t.co/4SqoqCuhRh. pic.twitter.com/NRYsPeYH2N

— Five Star Schools (@Adams12) March 15, 2021