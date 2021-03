Víctima de tiroteo asegura que oficial de EPPD le disparó sin razón

(NOTICIAS YA).- "Aquí me voy a morir en la calle como un perro, le van a tener que platicar a mijo que me mató un policía", eso era lo que cruzaba por la mente de Eduardo Reyes, luego de baleado por un oficial de la Unidad Ciclista de la Policía de El Paso, tras una pelea con un cliente de un bar en la zona centro.

Los hechos se registraron a finales del mes de enero al exterior del bar Tap, ubicado en el 408 de la avenida San Antonio, muy cerca de la Corte del Condado de El Paso, donde Reyes de 33 años comenzó a discutir con una empleada del lugar por un supuesto "mal servicio" sin imaginar que eso casi le cuesta la vida.

"Estaba reclamando a la muchacha entonces el que supuestamente lo asalté la defendió y ya nos agarramos yo y él. Le dije si no te gusta como le hablo a ella entonces vamos y nos damos allá afuera, nos pelamos allá o como tu quieras lo resolvemos y el dijo que si", explicó la víctima.

Reyes dijo en exclusiva a noticias Univision que tras unos minutos de pelea se dio la mano con el hombre y decidieron dejar pelear, pero segundos después escucho que alguien gritó "un arma" y al voltear a ver lo que pasaba el oficial de la policía de el paso le disparó en el pecho.

"Dije ya me sacó la pistola este cuando le di la espalda o alguien sacó una pistola. Entonces cuando yo me volteo el policía ya tiene la pistola apuntándome, cuando le di el pecho el me apuntó y me pegó aquí", relató.

El hombre fue llevado al Centro Médico Universitario, donde pasó seis semanas en calidad de detenido por dos cargos de agresión agravada con un arma mortal, pero Reyes asegura que él en ningún momento tuvo un arma.

"Yo no traía pistola, donde esta la pistola. Nomas porque la gente dijo eso? Él es un policía el debe de tirar primero antes de tirar balazos", enfatizó el hombre.

La semana pasada la historia de Reyes dio un giro inesperado, ya que la investigación de la policía y otras agencias determinó que el oficial identificado como Anthony Greer uso rudeza innecesaria y fue detenido por un cargo de agresión agravada con un arma mortal.

Reyes aseguró que esta considerando seriamente en demandar a la policía, ya que a raíz de este incidente fue sometido a varias operaciones y ahora tiene que hacer sus necesidades por medio una sonda, por lo que no puede volver a trabajar por tiempo indefinido.

"Yo estaba muy bueno y sano y ahora tengo biilles. Usted cree que van a ser gratis las operaciones? Seis semanas en el hospital usted cree que puedo pagar ese dinero?", concluyó.

Si usted desea apoyar económicamente a Reyes puede hacer un donativo al número de cuenta 476486089 del Banco First Convenience a nombre de Elizabeth Castro.