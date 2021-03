Autoridades buscan a sospechoso de violar a una menor en un parque de Florida

(NOTICIAS YA).- La Oficina del Alguacil del condado de Palm Beach se encuentra en la búsqueda de un hombre sospechoso de violar a una niña en un parque el pasado 13 de marzo. Las autoridades piden la colaboración de las personas para capturar al presunto agresor, con la ayuda de un boceto de su rostro.

Según información oficial, una menor de 12 años caminaba por la Avenida Congress de Palm Beach, cuando un hombre blanco o hispano de alrededor de 60 a 80 años de edad, le ofreció llevarla en el auto que conducía, un vehículo viejo tipo sedán color gris de cuatro puertas. La víctima aceptó y el sospechoso la llevó hasta el parque John Prince y la agredió sexualmente.

Los funcionarios solicitan a la comunidad, reportar cualquier información de interés sobre el crimen o el paradero de este agresor sexual que está libre y puede abusar de más víctimas. La denunciar puede realizarse de forma anónima a través de la Línea de Alto al Crimen, al teléfono: 1-800-458-TIPS (8477).

"La víctima de este hombre tiene solo 12 años. ¿Te parece familiar? El 13 de febrero, la víctima caminaba por Congress Ave cuando este hombre (blanco o hispano de 60 a 80 años aproximadamente) que conducía un viejo sedán gris le ofreció llevarla. La llevó al parque John Prince y la golpeó sexualmente", reza el tuit de la Oficina del Alguacil del condado de Palm Beach.

