Cierran edificio del Gobierno del estado en Tijuana

(NOTICIAS YA).- Esta mañana se cerró de manera definitiva el edificio del gobierno del estado en Tijuana.

Residentes que iban a realizar trámites, se toparon con la puertas cerradas.

Esto causó molestia entre usuarios porque dicen no les comunicaron debidamente del cambio de las oficinas.

Sólo encontraron pegados algunos carteles con las nuevas ubicaciones de las dependencias de gobierno.

"Me llevo la sopresa que está cerrado, yo creo que es muy importante que el gobierno publique más, ahora la letra de la dirección está muy pequeña y no se ve donde está" dijo don Zeferino Rosales, quien acudió a tramitar un documento.

Trabajadores burácratas tambien acudieron al edificio para reclamar se les regrese sus oficinas o se terminen de acondicionar las nuevas.

Hoy encontraron desde basura hasta cucarachas.

Trabajadores del gobierno del estado dicen que continuarán con el plantón en las inmediaciones del centro de gobierno, hasta que se les notifique del cambio y la dirección de las nuevas oficinas.

"Nos mandan a trabajar a donde no hay luz, ni internet, lejos de que nosotros estemos batallando como empleados", declaró Elia Águila, burócrata del estado.

Los más perjudicados resultan ser ciudadanos como Claudia León, profesora en activo que llegó a recoger su cheque, pero ante el cierre del edificio, le dijeron tendrá que esperar para cobrarlo.

"Me habían dicho que iban a estar en las otras oficinas y no están y me mandaron para acá y tampoco estan habilitadas, me dice el encargadi que van a pagar hasta en dos semana, entonces dos semanas sin cheque".

Las dependencias quedaron distribuidas en tres ubicaciones:

-Secretaría de Economía, Turismo, y de Hacienda, así como Recaudación de Rentas, fueron reubicadas en el Consorcio Tecnológico ubicado en el kilómetro 26.5 de la carretera libre Tijuana-Tecate.

-Oficialía Mayor, Secretaría General de gobierno y de Honestidad fueron reubicadas en Vía rápida Poniente y Diego Rivera, justo en el edificio de Homicidios dolosos de la Fiscalía general del estado.

-Secretaría de Inclusión y Bienestar Social en Plaza Patria.