Investigación: "Oficial de EPPD utilizó fuerza letal innecesaria"

(NOTICIAS YA).- El incidente se registró a finales del mes de enero, cuando Eduardo Reyes fue baleado por el oficial Anthony Greer, de 34 años, exterior del bar Tap, en la zona centro tras recibir el reporte de una pelea.

Activistas como Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), quienes tienen una campaña contra abusos policíacos, consideran que este tipo de incidentes ocurren debido a la falta de capacitación de los oficiales.

"No hay protocolos establecidos sobre el uso de fuerza letal y no hay castigos cuando lo hacen, no ha habido hasta el momento muchos casos donde esos oficiales hayan rendido cuentas", explicó García.

Tras una investigación de seis semanas, la Unidad de Crímenes Contra Personas (CAP) de la Policia de El Paso (EPPD) y los Texas Rangers determinaron que el oficial Greer utilizó fuerza excesiva contra Reyes por lo que se le fincaron cargos de agresión agravada con un arma mortal.

"La investigación reveló que las acciones del acusado fueron imprudentes basadas en su entrenamiento y sus tres años de experiencia como oficial. Y lo más importante que la investigación revela es que Reyes nunca fue amenaza durante el tiroteo", se leía en el documento oficial de la Corte del Condado de El Paso.

"Hay policías que tienen complejo autoritario de que ellos mandan y que nada más lo que ellos hacen esta bien. Es importante que los ciudadanos sepan que tienen derechos en caso de que haya un abuso de sus derechos humanos", señaló Ricardo Vielledent, abogado de Vielldent, Vielledent & Anderson PLLC.

De acuerdo con cifras de BNHR, en los últimos 12 años más de 30 paseños han muerto a manos de EPPD por lo que consideran que es tiempo de que el jefe de la policía deje su cargo.

"Parece ser que está más dispuesto a apoyar a sus oficiales que en muchos casos han matado a paseños, que traer justicia para las familias y para los paseños mismos", enfatizó García.

Por su parte la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) indicó que están tratando de que se apruebe una ley para limitar el uso excesivo de fuerza con el fin de evitar mas tragedias.

"Estamos tratando de que pase la ley de George Floyd para limitar el uso de fuerza policíaca, que incluye maniobras de ahorcamiento y estamos trabajando para con otras organizaciones para lograrlo", indicó Savannah Kumar, representante de ACLU Texas.