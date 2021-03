Rescatan más de 40 perros para peleas en malas condiciones en Daytona Beach

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Policía de Daytona Beach, Florida, arrestó a tres hombres implicados en presuntas peleas de perros bajo múltiples delitos graves, que incluyen crueldad animal, peleas de animales y práctica de la medicina veterinaria sin licencia, quienes tenían en su propiedad a más de 40 caninos de diferentes edades en condiciones deplorables, los cuales fueron rescatados.

Crueldad animal: Hombre mató a sus perros de hambre en Florida

Noble Geathers, de 53 años, Earl Holmes, de 50 años, y Benjamin Ponder, de 33 años, fueron arrestados luego de que el Departamento de Policía de Daytona Beach obtuviera varias órdenes de registro de un juez del condado de Volusia, con las cuales ingresaron a las propiedades ubicadas en la 225 y 227 Reva Street y en un terreno baldío cercano la mañana del pasado 22 de febrero de 2021. Además, los oficiales derribaron una cerca puesta de forma ilegal en el lote para acceder a los perros.

Un total de 42 perros de raza Pitbull, 24 adultos y 18 cachorros, fueron hallados en este terreno, algunos encerrados en jaulas pequeñas hechas con madera y alambre, transportadores para perros con poco o ningún acceso a comida o agua limpia, según información oficial.

Anciana se salva de incendio por sus 6 perros y los pierde junto a su casa en llamas

Rescatan 20 perros Golden Retriever de ser masacrados en China

Un total de 24 hembras y 4 machos adultos, así como 11 cachorros machos y 7 hembras de raza Pitbull fueron incautados a los tres sospechosos y permanecen en custodia de Halifax Humane Society (HHS). Se espera una audiencia judicial de decomiso que determinaría si los animales vuelven a manos de los acusados o si pasan al poder del Departamento de Policía de Daytona Beach para que puedan ser entregados a la sociedad protectora con el fin de darlos en adopción.

En cuanto a los acusados, Noble Geathers enfrenta 35 cargos, que incluyen 24 cargos de peleas de animales, 10 cargos de crueldad hacia los animales y un cargo de ejercer la medicina veterinaria sin una licencia. Fue fichado en la cárcel del condado de Volusia el 9 de marzo de 2021 y desde entonces ha pagado una fianza.

Por su parte, Benjamin Ponder, es acusado de los mismos cargos que Geathers más un cargo de posesión de cannabis con la intención de vender, posesión de cocaína con la intención de vender y conducir con una licencia suspendida / cancelada / revocada. Fue fichado en la cárcel del condado de Volusia el 6 de marzo de 2021 y desde entonces ha pagado una fianza.

Por último, Earl Holmes enfrenta 10 cargos por ejercer la medicina veterinaria sin licencia y 10 cargos de crueldad hacia los animales. Fue fichado en la cárcel del condado de Volusia el 3 de marzo de 2021 y ha permanecido allí desde entonces.

Video de TikTok muestra a dos hombres realizando cesárea ilegal a perra preñada

Three Daytona Beach residents are arrested for running a dogfighting ring. Over 40 dogs were removed.

MORE: https://t.co/KaZ9CYLpa5 pic.twitter.com/lp45M0SLjl

— Daytona Beach Police (@DaytonaBchPD) March 16, 2021