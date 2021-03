Residentes del sur de San Diego reportan cambios preocupantes que elevan inseguridad

(NOTICIAS YA).- SAN YSIDRO, Calif. - Residentes del sur de San Diego reportaron cambios preocupantes desde el inicio de la pandemia que han elevado seriamente los niveles de inseguridad en el área.

Una encuesta a más de 200 habitantes de San Ysidro por el Instituto de Estrategias Públicas de South Bay, reveló que las principales preocupaciones en la zona son: las personas merodeando, un incremento de indigentes, y asaltos & peleas.

"Un indigente se pone a pedir limosna pero si no le dan limosna, el señor enseña sus partes privadas", dijo Velia Rico, una residente de San Ysidro. "También están los indigentes que están por la canalización; salen de la canalización y se ponen a destruir los señalamientos que dicen "One way" o "Stop". Un día me dio miedo porque estaban tirando piedras hacia los carros".

"Yo he oido muchos gritos y se [activa] la alarma del incendio; y se escuchan mujeres gritando y llorando", comentó Andrea Esqueda, otra residente del área. "Los policía y bomberos vienen y cada rato sacan a personas en ambulancia".

Además, de acuerdo con el Instituto de Estrategias Públicas, casi 9 de 10 residentes reportaron preocupacion para acceder recursos y servicios de salud mental y trastorno por uso de sustancias.

"Desafortunadamente en años recientes ha habido definitivamente un incremento de problemas salud mental, lo que yo creo ha sido el factor principal en el aumento de algunos asaltos", declaró Carlos Lacarra, oficial de relaciones comunitarias del Departamento de Policía de San Diego.

Es por eso que funcionarios buscan crear una coalición liderada por la comunidad para ayudar con la prevención de crimen y mejorar la calidad de vida en San Ysidro.

Si vives en un complejo de departamentos de san ysidro y te gustaría tomar parte en la creación de dicha coalición, puedes ponerte en contacto al correo electrónico jarellano@publicstrategies.org para registrarte a una reunión el proximo mes.