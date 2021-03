Bebé lucha por su vida tras recibir disparo de la policía en la cabeza

(NOTICIAS YA).- Una madre de Texas acusa a la policía de disparar en contra de ella y de su bebé durante la persecución de un sospechoso, lo que dejó al pequeño luchando por su vida en cuidados intensivos a consecuencia del impacto de una bala en su cabeza.

Daisha Smalls estaba cargando gasolina el pasado 3 de marzo cuando agentes de la Policía de Houston, que perseguían a un sospechoso de robo, dispararon contra su vehículo e hirieron a su bebé, Legend Smalls de un año.

“Mi hijo no se merecía esto”, lamentó Daisha, mientras hablaba sobre el tiroteo policial con su abogado, Benjamin Crump, de acuerdo con NBC News.

La mujer detalló que su bebé aún permanece en cuidados intensivos, luego de estar conectado a respiración artificial durante 10 días y ser sometido a una cirugía cerebral.

“Todavía tiene fragmentos de bala en la cabeza y está en cuidados intensivos”, dijo Smalls. “Solo quiero que mi bebé esté a salvo... solo quiero que se recupere”, agregó.

El día del tiroteo, Daisha estaba en su automóvil cuando el sospechoso intentó entrar exigiendo que le entregara las llaves. Sabiendo que Legend estaba adentro, ella se negó.

El hombre era perseguido por agentes de la Policía de Houston por ser un sospechoso de robo. Cuando los oficiales lo vieron amenazando a Daisha, uno de ellos temió que intentara secuestrarla y disparó en contra de él, de acuerdo con la declaración de las autoridades.

“Lamentablemente, el bebé Legend también fue atacado. Los oficiales en la escena prestaron inmediatamente primeros auxilios a Legend”, detalla un breve comunicado de la Policía de Houston publicado en redes sociales.

“Antes de que supiera lo que estaba pasando, ya estaban disparando contra mi coche, y estaba asustado por la vida de mi hijo”, destacó Smalls.

Su peor temor se confirmó cuando la policía mató al sospechoso y dejó de disparar. Una bala alcanzó la cabeza de su bebé y le tuvieron que extirpar parte del lado derecho de su cráneo.

El abogado de la mujer, especialista en derechos civiles, señala a la policía de poner en peligro a Smalls, al bebé y a otras personas al disparar contra el sospechoso, destacando que incluso si no sabían que Legend estaba en el automóvil ya la habían visto a ella.

“La objetividad es que hay gente inocente en la línea de fuego. Y sabemos que uno no dispara, a menos que sepa cuál es su objetivo… claramente la policía de Houston no conocía su objetivo, porque le dieron a Legend directamente en el cráneo” sentenció el abogado.

Tras los señalamientos, la Policía de Houston hizo una nueva declaración este mismo martes, destacando que el oficial que disparó temía por la seguridad de la madre.

Statement from Chief @ArtAcevedo on March 3 officer-involved shooting at 7931 Southwest Freeway: pic.twitter.com/q2BIZCEk0d

