Choque en campamento de indigentes arroja luz sobre crisis en San Diego

(NOTICIAS YA).- El choque que este lunes cobró la vida de 3 personas y dejó a 6 más heridas, ahora arroja luz sobre la crisis de indigencia en San Diego y lo falta por hacer para resolverlo.

El incidente ha causado una gran conmoción, personas han estado desde ayer llegando a dejar algunas palabras, flores o veladoras; pero el reclamo es que no se olvide a las personas desamparadas y no haga falta una tragedia para que volteemos a ver la crisis de indigencia en nuestras calles.

“Fue la última que golpeó el carro, fue la última que. No se si seria el carro, no vi. Lo único que me despertó fue el trancazo y el ruido rechinando de las llantas", comentó Esteban Alfredo Hernández, residente de San Diego en situación de calle.

Residentes y organizaciones han expresado muestras de apoyo con comida y mantas. Pero lo que hace falta es apoyo de la ciudad. Esteban reconoce que es una cuestión de desinformación, saber acerca de los programas y el apoyo; como los que hoy se anuncian en hojas que colocó la ciudad.

“Si, pero llega un desgraciado malintencionado, arranca el papel de ahí y quien se va a dar cuenta.”

Después de más de 15 años de vivir en las calles apenas hoy se enteró de muchos de los servicios que podía recibir.

“Desafortunadamente, no lo ve uno hasta que suceden las cosas. Normalmente no pasa eso. Normalmente no.”

Una de las promesas de campaña del alcalde Todd Gloria fue precisamente más recursos para personas en situación de calle y cuya necesidad ahora es más evidente y alentó a toda persona en situación de calle a aceptar la ayuda que ofrecen; con los servicios y camas que tienen disponibles.

“Es muy difícil, tan solo una cita al doctor, dejó las cosas. Si no es la gente, es la ciudad que pasa limpiando”.

Para Esteban las cosas no son tan sencillas. Trabaja cuando puede reparando bicicletas; y tiene que decidir entre dejar las herramientas con el riesgo de perderlas o acudir a recibir los servicios.

“Tienes los storage, que ofrecen. Pues los recursos que se me hace facil a mi, estan disponible en esta área. Ahora el storage esta hasta aquel lado de la ciudad. Y yo pa cargar todo esto.”

No hay necesidad de más tragedias para tomar acción y es claro que se necesita atender el problema de indigencia que casi siempre comienza por la crisis de vivienda.