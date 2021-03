Comunidad migrante realiza su propio discurso del Estado de la Unión

(NOTICIAS YA).- Mientras el presidente Joe Biden se prepara para dar su discurso del Estado de la Unión, organizaciones en defensa de la comunidad migrante realizaron su propia versión para así abogar por una reforma migratoria al beneficio de 11 de millones de inmigrantes.

Dentro de esta reunión se presentaron testimonios de migrantes que han sido afectados de manera directa por la falta de acción por parte de los legisladores.

“Es un momento crítico por diferentes factores que hemos vivido, a todos nos ha afectado la pandemia, sin embargo estamos aquí miles de familias porque nos merecemos una reforma migratoria, estamos luchando por una reforma migratoria para más de 11 millones de personas y hoy justamente vamos a demostrarle a los congresistas que nosotros también estamos aquí”, explicó Carlos Ricardo Ortiz, organizador comunitario de la organización CASA.

Actualmente existen dos propuestas de ley que buscan ser un alivio para algunos sectores de la comunidad inmigrante, una siendo la propuesta de Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, la cual crearía un sistema para que más de un millón de trabajadores esenciales agrícolas indocumentados soliciten un estatus legal.

“Para nosotros fue triste porque somos trabajadores esenciales y no tuvimos apoyo de alguna ley, de algo que nos respaldara, por no tener un social no nos han tratado igual y pues nosotros hemos sacado a flote al país aunque hemos estado hasta a punto de morirnos”, comentó Maritza Carolina Flores de Rivas, miembro de casa y trabajadora esencial cuya familia se contagió del coronavirus.

Por su parte la propuesta H.R. 6, mejor conocida como la Ley de Promesa y Sueño Americano 2021 proporciona residencia permanente condicional por 10 años a quien haya ingresado a los Estados Unidos como menor de edad, o cuenta con un estatus de Salida Forzosa Diferida (DED), o el estatus de Protección Temporal (TPS).

“Yo no quiero quiero hacer un daño a los Estados Unidos sino que quiero ser alguien más y el H.R. 6 para mi se escucha como una esperanza, porque como no puedo ser beneficiaria de daca, pues esta es una gran esperanza para mi y para muchos más que han venido a este país desde jóvenes y con esas ganas de hacer mejor el país”, expresó Rosmary Rivas, miembro de CASA.

Las versiones previas de ambas propuestas contaron con un apoyo bipartidista y fueron aprobadas en la Cámara Baja en años previos, pero no lograron pasar el Senado. Se anticipa un nuevo voto para la versión 2021 en los próximos días.