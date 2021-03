Demi Lovato revela que fue violada a los 15 cuando estaba en Disney

(NOTICIAS YA).- La cantante Demi Lovato reveló que fue violada cuando era una adolescente y trabajaba para el Disney Channel.

De acuerdo con un reporte de BBC News, la también actriz de 28 años hizo la anterior revelación como parte de su serie documental “Demi Lovato: Dancing with the Devil”, que estrenará a través de YouTube el próximo 23 de marzo.

La intérprete de “Cool for the Summer” no identificó a su agresor, aunque añadió que este no enfrentó consecuencias después de que ella reportó el ataque. También tuvo que continuar conviviendo con él luego de la agresión.

“Mi historia de #MeToo es decir que alguien me hizo esto y jamás se metió en problemas. Me mantuve callada porque siempre tuve algo qué decir, y estoy cansada de abrir la boca”, expresó Lovato, de acuerdo con una reseña de Variety acerca del documental estrenado en el festival South by Southwest.

“Estábamos (juntos) pero dije ‘esto no irá más lejos’. Pero eso no le importó e igual lo hizo. Y yo lo internalicé y me culpé por haber entrado a la habitación con él”, lamentó la cantante, añadiendo que “combatió” las consecuencias de su violación con bulimia y autolesiones.

Así como el documental de 2017 “Simply Complicated”, también de YouTube, la reciente serie aborda temas difíciles de la vida de Lovato, como los trastornos alimenticios y sus problemas con las adicciones, que desembocaron en una sobredosis en 2018.

Lovato indicó que fue hallada inconsciente en su casa y trasladada de emergencia a un hospital, donde los médicos calcularon que le quedaban únicamente entre 5 y 10 minutos más de vida.

La exestrella infantil relató que sufrió tres derrames y un infarto a raíz de la sobredosis, la cual le causó daño cerebral cuyos efectos todavía están presentes, incluyendo visión borrosa y dificultad para conducir o leer.

Tras el incidente, Lovato reanudó su carrera cantando en los premios Grammy de 2020, además de entonar el himno nacional en el Super Bowl del mismo año. En enero pasado, formó parte de un especial televisivo con motivo de la toma de posesión de Joe Biden.