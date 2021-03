Floridanos de 55 años o más podrían vacunarse contra el COVID-19 este mes, según DeSantis

(NOTICIAS YA).- Este miércoles el gobernador de Florida, Ron DeSantis indicó durante una conferencia de prensa en el condado Pinellas, en la bahía de Tampa, que los residentes del estado mayores de 55 años podrían ser inmunizados contra el coronavirus pronto, mencionando incluso este mes de marzo.

Cuando ya desde este mismo lunes las personas de 60 años o más comenzaron a vacunarse en Florida, según ordenanza del gobernador, DeSantis vislumbró que este mismo mes las personas mayores de 55 años podrían tener acceso a las dosis contra el coronavirus.

El anuncio lo realizó en un nuevo sitio de vacunación COVID-19 en Palm Harbor, en el condado Pinellas, el cual atenderá sin cita previa, todos los días desde las 9:00 am hasta las 4:00 pm, aplicando las dosis de Pfizer y Johnson & Johnson.

It was great to be in Pinellas County today to announce a new COVID-19 vaccination site in Palm Harbor. This walk-up site will be open every day from 9:00am to 4:00pm and provide both the Pfizer and Johnson & Johnson vaccines. pic.twitter.com/LSp2ySeQI5

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 17, 2021