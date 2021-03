VIDEO: Robo en panadería de Centro Comercial la Unión, Langley Park

(NOTICIAS YA).- En Langley Park la policía se encuentra tras la pista de un sujeto acusado de asaltar con un arma blanca una panadería en un centro comercial latino.

El sujeto entró a esta panadería Flowers ubicada afuera del popular centro comercial La Unión en Langley Park y con un arma blanca amenazó a la empleada y exigió el dinero de la caja registradora antes de huir.

Dulce García, empleada de Flower Bakery, relata el escalofriante momento que vivió tras un asalto con un arma blanca el viernes poco antes de las 7 de la tarde.

Narró a Noticias Univision Washington como “entró un muchacho y normal pensé que era un cliente y le pregunté si necesitaba algo y me dijo que no puede ver o que yo le dije bueno solo preguntaba. Luego voy viendo que entra por esta área y acá estaba la llave y vengo y trato de quitar la llave el la abre y up la cierro y nos estamos empujando hasta que saco la navaja y me aleje”.

García indica que en ese momento el pánico se convirtió en coraje, “la policía me regaño porque me dijo que nunca hay que discutir con personas así pero a mi me da mucho coraje porque uno se gana el pan de cada trabajado duro y llega alguien que se quiere ganar dinero fácil. Yo trabajo todos los días de abrir a cerrar para ganar en una semana lo que él se robó en unos segundos”.

La panadería está ubicada sobre 1,400 de la University Boulevard y está rodeada de muchos negocios latinos. Empleados y residentes de la zona aseguran que los delincuentes frecuentemente hacen de las suyas en el área por lo que exigen acción inmediata por parte de las autoridades.

Celia Salmeron, residente de la zona agregó: “estamos expuestos a que cualquier persona entre y asalte porque eso la verdad da miedo aquí hay muchos niños, negocios hay mucha gente, es peligroso estamos muy asustados tiene que haber más seguridad pienso yo”.

Ana María, quien es empleada de la zona dijo “también han asaltado a la tienda de celulares acá al lado en 3 ocasiones entonces necesitamos más seguridad por parte de la policía”.

El sospechoso llevaba puesto una mascarilla blanca, lentes y una mochila negra, vestía una sudadera Nike color azul cielo, pantalones, zapatos negros. Dulce lo describe como afroamericano de unos 15 a 20 años de edad, si lo reconoce llama al 301-516-2830.