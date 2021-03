Arrestan a pareja por fraude millonario tras suicidio de anciano

(NOTICIAS YA).- Una empleada bancaria y su novio fueron detenidos en México acusados de robar más de un millón de pesos a un hombre mayor jubilado, situación que lo orilló a suicidarse debido a la impotencia de perder los ahorros de su vida y no tener justicia.

Los detenidos fueron presentados por las autoridades mexicanas como Ricardo “N”, de 31 años, y Abigail “N”, de 33, quien trabajaba como ejecutiva en una sucursal de Banco Azteca, ubicada en Huehuetoca, municipio del Estado de México.

La detención de la pareja se logró tras la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el suicidio del hombre de la tercera edad, quien dejó una nota denunciando el fraude y exponiendo su situación.

LEE: Devolvió 42,000 artículos de Amazon y fue acusada de cometer fraude

El hombre, de 62 años, se suicidó dentro de su casa el pasado 20 de febrero, aunque su cuerpo fue encontrado cuatro días después, y junto a él dejó las pruebas del fraude del que fue víctima, de acuerdo con los reportes de diversos medios mexicanos.

Las autoridades habrían encontrado en la escena los estados bancarios del hombre y una nota en la que denunció que personal de Banco Azteca le robó un millón 10 mil pesos (casi 50 mil dólares), lo que lo dejó sin dinero para sobrevivir.

“Para las autoridades, con todo respeto doy a conocer que es mi voluntad quitarme la vida, ya que el personal de Banco Azteca me vació mi cuenta de ahorro. No tengo ni para comer, ni para doctor, ni para medicina, ni para las necesidades más básicas y en 8 meses no he podido llegar a un juez”, es parte de lo que supuestamente dice el mensaje póstumo, citado por Eje Central.

LEE: Oficial de policía se suicida tras responder al ataque en el Capitolio

El hombre también habría destacado que, tras ser víctima del fraude que lo dejó sin dinero para su vejez, intentó acercarse a las autoridades para denunciar, pero por la pandemia le fue imposible.

Tras darse a conocer el suicidio y el fraude, un familiar del hombre denunció el caso ante las autoridades y se inició la investigación.

Finalmente, los sospechosos fueron detenidos este 16 de marzo cerca de la sucursal de Banco Azteca en donde cometieron el fraude. Tenían en su poder 21 tarjetas de débito del mismo banco, de las cuales no eran titulares, por lo que no se descarta que haya más víctimas.

#FGJEMInforma: Elementos de la Fiscalía Regional de Cuautitlán aseguraron a dos personas investigadas por su probable participación en un fraude por más de 1 MDP en agravio de un cuentahabiente de Banco Azteca en #Huehuetoca.

🔴La información en: https://t.co/5RXY2YxVMH pic.twitter.com/TTrFK7bVlR — Alejandro Gómez Sánchez (@FiscalEdomex) March 17, 2021

De acuerdo con los avances de la investigación, la pareja planeó apoderarse del dinero del hombre mayor desde diciembre de 2019.

Como parte de su plan, la mujer citó a su víctima en la sucursal bancaria con el pretexto de que le ayudaría a instalar una aplicación móvil en su teléfono. Sin embargo, utilizó otro teléfono que ella había comprado previamente para descargar la app.

Después de eso, la ejecutiva bancaria creó una cuenta nueva a nombre de una mujer fallecida y ahí traspasó los fondos del anciano, fueron dos operaciones por las cantidades de 610 mil pesos y 400 mil pesos.

LEE: Alertan sobre aumentos de fraudes en los subsidios de desempleo

En los días siguientes, ese mismo dinero se depositó en una cuenta a nombre de su novio, Ricardo “N”.

Ambos permanecen detenidos y ya fueron vinculados a proceso por los cargos de falsificación y utilización indebida de títulos al portador, además del delito de fraude por el dinero que robaron de la cuenta del anciano, de acuerdo con la fiscalía.

Tras darse a conocer el caso, Banco Azteca informó que en todo momento colaboró con la Fiscalía para esclarecer los hechos y ahora implementan nuevos protocolos para mejorar su sistema de reclutamiento, para evitar que esto vuelva a ocurrir.

Sobre el dinero en cuestión, un vocero del banco aseguró que se encuentran en proceso de pagar el monto total a los beneficiarios del hombre mayor, de acuerdo con El Universal.