Colorado también extiende fecha límite para pago de impuestos hasta mediados de mayo

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Ingresos de Colorado (Department of Revenue) anunció el jueves que extenderá el pago del impuesto sobre la renta individual y la fecha límite de presentación. La nueva fecha límite ahora será el 17 de mayo de 2021, lo que les da a las personas 32 días adicionales para presentar la solicitud.

Esta extensión es similar a la anunciada el miércoles por el IRS para los impuestos federales.

El IRS extenderá el plazo para presentar las declaraciones de impuestos

Las personas ahora tienen la opción de posponer el pago de impuestos sobre la renta de 2020 que vencen el 15 de abril de 2021 al 17 de mayo de 2021 sin multas ni intereses, independientemente del monto adeudado. La extensión tiene algunas excepciones y solo se aplica al dinero adeudado por contribuyentes individuales para el año fiscal 2020 y no a los pagos estimados para el año fiscal 2021.

“Esta extensión ayudará a brindar el alivio que tanto necesitan todos los habitantes de Colorado que hayan sentido los importantes impactos financieros de esta pandemia mundial”, dijo el gobernador Jared Polis.

"Aunque podemos ver la luz al final del túnel, sabemos que muchos habitantes de Colorado todavía están trabajando para volver a ponerse de pie, y este tiempo adicional para presentar la solicitud es un alivio bienvenido".

El alivio del pago de impuestos estatales es automático y no requiere ninguna acción por parte de los contribuyentes individuales. El Departamento de Ingresos de Colorado quiere recordar a los contribuyentes que a cualquier persona que necesite tiempo adicional para presentar su declaración se le concede automáticamente una extensión de presentación hasta el 15 de octubre; sin embargo, se espera que los contribuyentes paguen el impuesto estatal sobre la renta antes del 17 de mayo de 2021 para evitar intereses y multas.

De acuerdo con el Departamento de Ingresos de Colorado, con la reciente aprobación del plan de rescate económico estadounidense, cualquier individuo que haya recibido beneficios por desempleo en 2020 y ya haya presentado su declaración federal, debe continuar monitoreando la guía del IRS.

Para obtener más información, visite TAX.colorado.gov.

For immediate release: Colorado Department of Revenue extends income tax payment and filing deadline to provide relief during pandemic https://t.co/i7A1oP6AhW pic.twitter.com/wl4H6JeUk4

— CO Dept. of Revenue (@CO_Revenue) March 18, 2021