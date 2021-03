Extienden restricciones de viajes entre la frontera de México y EE.UU.

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dio a conocer este jueves la extensión de las restricciones de los cruces fronterizos y el cierre parcial de la frontera terrestre entre México y los Estados Unidos, que afecta principalmente a quienes tienen visa de turista y no tienen un motivo esencial para cruzar la frontera.

Frontera seguirá cerrada hasta que México esté en "semáforo verde"

Las autoridades estadounidenses aseguraron que continúan trabajando con los gobiernos de Canadá y México para identificar un enfoque que pueda relajar las restricciones cuando las condiciones lo permitan.

Por medio de una publicación en la cuenta oficial de Twitter, el DHS indicó que “Para evitar una mayor propagación de COVID-19, y en coordinación con nuestros socios en Canadá y México, Estados Unidos está extendiendo las restricciones a los viajes no esenciales en nuestras fronteras terrestres hasta el 21 de abril, al tiempo que garantiza los flujos continuos de comercio y viajes esenciales”.

— Homeland Security (@DHSgov) March 18, 2021