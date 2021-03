Mayores de 40 años podrán vacunarse este lunes en el Centro de Convenciones del condado de Orange

(NOTICIAS YA).- Este jueves, el Alcalde del condado de Orange, Jerry Demings, informó que las personas de 40 años o más podrán ser vacunadas contra el COVID-19 en el Centro de Convenciones de esta entidad a partir del próximo lunes 22 de marzo.

Demings indicó haber conversado con funcionarios de Florida para reducir la edad en cuanto a la elegibilidad de las dosis contra el coronavirus.

El anuncio se realiza a tan solo un día de que el gobernador Ron DeSantis vislumbrara la posibilidad de que las personas de 55 años o más se puedan vacunar este mismo mes de marzo en el estado.

Aunque esta medida no está dentro de los parámetros establecidos actualmente por el mandatario estatal, el alcalde del condado de Orange considera que DeSantis no la impedirá.

La máxima autoridad del condado de Orange aspira a vacunar al 80% de la población de la entidad a su cargo, administrando 3,000 diarias contra el COVID-19 en el Centro de Convenciones, donde ya funciona un centro de inmunización.

***Noticia en desarrollo***

Eligibility for COVID-19 vaccinations at @OCCC has been expanded to include FL residents 40+ starting Monday, March 22, 2021 at 9 a.m. Info: https://t.co/Jn3KpoVD73

APPOINTMENTS FOR THIS GROUP WILL NOT BE AVAILABLE UNTIL MONDAY. pic.twitter.com/TCjeClR94e

— Orange County FL (@OrangeCoFL) March 18, 2021