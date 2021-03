Si va a viajar a través del DIA en estas vacaciones de primavera siga estas recomendaciones

(NOTICIAS YA).-Las vacaciones de primavera ya están aquí y el Aeropuerto Internacional de Denver (DEN) está preparado para recibir más viajeros de los que se registraron el último año. Por ello se recomienda a los pasajeros que lleguen temprano para asegurarse de tener suficiente tiempo para registrar el equipaje, pasar por seguridad y llegar a su puerta de abordaje a tiempo.

El aeropuerto proyecta que el número de viajes aumentará en las próximas semanas. Los días de mayor actividad en el DEN durante el período de vacaciones de primavera serán el 18, 19, 21, 26 y 28 de marzo, cuando alrededor de 50,000 pasajeros pasarán por los puntos de control de la TSA por día.

No obstante, se prevé que el tráfico de pasajeros en marzo disminuirá aproximadamente un 30% con respecto al mismo tiempo en 2019 (prepandémico).

Para que evite inconvenientes aquí hay una variedad de consejos para los pasajeros que viajan a través del DEN durante las vacaciones de primavera:

Seguridad COVID-19:

Su seguridad en DEN es la máxima prioridad. TODOS los pasajeros mayores de dos años tienen la obligación federal de usar una cubierta facial en todo momento mientras se encuentren en las instalaciones del aeropuerto.

Los pasajeros que necesiten un tapabocas pueden comprar una en las tiendas localizadas en todo el aeropuerto o en una de las dos máquinas expendedoras ubicadas en la terminal.

Las estaciones de desinfección de manos están localizadas por todo el aeropuerto, hay señalización y otros indicadores para fomentar el distanciamiento social.

También se han colocado láminas de plexiglás en los mostradores de facturación, la inspección de documentos de TSA, los escritorios de atención de las aerolíneas así como también algunas tiendas y restaurantes.

Obtenga más información sobre el plan de seguridad de COVID-19 aquí.

VeriFLY

Los viajeros con mayor preocupación por su salud y que buscan más confiabilidad a su paso por el aeropuerto deben considerar usar VeriFLY.

Al descargar la aplicación gratuita VeriFLY, los pasajeros pueden hacer una reserva para acceder a una fila exclusiva de inspección de TSA y a un vagón de tren de capacidad limitada. Para obtener más información sobre el programa y cómo registrarse, haga clic aquí..

Seguridad A-Bridge

El A-Bridge es una forma alternativa para que los pasajeros lleguen a su puerta de embarque, en lugar de tomar el tren desde la terminal. Los pasajeros que vuelen desde o hacia una puerta A deben cruzar el puente A en el nivel 6, lo que elimina la necesidad de subirse al tren por completo.

Los pasajeros que vuelen desde o hacia una puerta B o C también pueden acceder al Puente A, lo que acortará su tiempo de viaje en el tren; simplemente bájese del tren en las puertas A y tome el ascensor o las escaleras mecánicas hasta el Puente A.

Entrega de alimentos

Eats Delivered, un servicio impulsado por AtYourGate, entrega alimentos frescos y deliciosos o suministros de viaje a los pasajeros en la puerta de embarque o en otros lugares del aeropuerto, sin esperar en la fila.

El servicio está disponible de 9 a.m. a 6 p.m. todos los días y los pedidos se entregan en aproximadamente 30 minutos o menos. Los usuarios pueden elegir entre las tiendas y restaurantes participantes para las comidas o las comodidades de viaje. Obtenga más información sobre Eats Delivered haciendo clic aquí.

If you're traveling today, avoid the lines and order from Eats Delivered! Food will be brought to you anywhere in the airport in approx 30 mins or less! Learn more at https://t.co/1XRXFQ6nSV #DENeats pic.twitter.com/MzKR2r4Cj3

— Denver Int'l Airport (@DENAirport) March 15, 2021