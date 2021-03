Six Flags Magic Mountain planea abrir sus puertas este 1 de abril

(NOTICIAS YA).-Six Flags Magic Mountain en Valencia, California, anunció el plan de reapertura a los visitantes a partir del 1 de abril. El primer día que los parques temáticos pueden abrir bajo las pautas del nivel rojo de las reglas de reapertura del coronavirus del estado de California.

El parque estará abierto para miembros y poseedores de pases el 1 y 2 de abril, y luego estará abierto al público en general a partir del 3 de abril, dijeron las autoridades.

Debido a las preocupaciones sobre el coronavirus, los boletos y las reservaciones estarán disponibles en línea solo para los residentes de California, dijeron las autoridades.

Según las pautas estatales, los parques temáticos pueden reabrir al 15 por ciento de su capacidad en el nivel rojo. Los visitantes también están limitados a grupos de 10 o menos, y de no más de tres hogares.

THRILLS ARE BACK! 🙌🎢 Six Flags Magic Mountain will be reopening WITH RIDES on April 1&2 for Members/Passholders and daily April 3 to the general public! Tickets & reservations will be available online to California Residents only #TheThrillIsCalling #ThrillCapitaloftheWorld pic.twitter.com/UGqujfEUDX

— Six Flags Magic Mountain (@SFMagicMountain) March 18, 2021