Autoridades de Clearwater advierten a jóvenes considerar la gravedad de sus acciones

(NOTICIAS YA).- Luego de un vídeo que se convirtió en viral en las redes sociales, donde un joven esposado escapó de una patrulla policial en Clearwater, las autoridades policiales advierten a los jóvenes que van a disfrutar de la ciudad y la playa comportarse debidamente, ya que lo que pueden considerar una "travesura" podría generarles graves cargos criminales, tal como sucedió con dos jóvenes este miércoles, lo cual quedó captado en cámara.

El Departamento de Policía de Clearwater aumentó su presencia en la playa tras los hechos suscitados este miércoles, donde un numeroso grupo de jóvenes comenzó a comportarse de manera inadecuada, ocasionando una pelea que generó el arresto de un joven, que además pudo escapar esposado de una patrulla policial gracias a otro joven que le abrió la puerta.

Asimismo, el Departamento de Policía de Clearwater reitera la prohibición de consumir bebidas alcohólicas en la playa, mientras se mantienen vigilantes en que todos los visitantes cumplan las normas.

David Pérez Hansen, nos trae más detalles:

You may have seen the video. Here's the handcuffed suspect who tried to flee from police on the beach. Dominic Glass has been charged with escape, disorderly conduct and resisting an officer without violence. pic.twitter.com/K38xhcr4gJ

Por otra parte, el sospechoso de abrir la puerta de la patrulla a Glass para que escapara se trata de Adam Asad, también de 18 años, residente de Oldsmar, quien enfrenta a cargos por ayudar a un prisionero a escapar y por resistirse al arresto sin violencia.

Según las autoridades, Asad "se jactó de que iba a ser famoso por sus acciones. Ahora lo han llevado a la cárcel".

Adam Asad, 18, of Oldsmar is the suspect who helped a handcuffed prisoner to escape on the beach. He faces two charges -- aiding prisoner escape and resisting arrest without violence. He bragged he was going to be famous for his actions. Now he's been taken to jail. pic.twitter.com/xoXLFUzHGh

— Clearwater Police Department (@myclearwaterPD) March 18, 2021