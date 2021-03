Biden se tropieza 3 veces subiendo al avión presidencial

(NOTICIAS YA).- El presidente Joe Biden se encuentra “100% bien” luego de haber tropezado tres veces mientras subía las escaleras del avión presidencial Air Force One este viernes, dijo la secretaria de prensa adjunta Karine Jean-Pierre.

Biden se tambaleó y se levantó, después se tropezó por segunda vez. Al intentar levantarse de nuevo, se volvió a resbalar, hasta que finalmente logró ponerse de pie. Cuando llegó al final de las escaleras, el presidente volteó a saludar y entró al avión.

“Como lo saben, hace mucho viento afuera”, dijo Jean-Pierre. “Yo casi me caigo subiendo las escaleras. Él está 100% bien”. La secretaria de prensa adjunta no comentó si Biden se lastimó el pie que se fracturó recientemente jugando con sus perros.

WATCH: President Joe Biden stumbles and falls up the stairs while boarding Air Force One pic.twitter.com/1m7tecpsxc

— The Post Millennial (@TPostMillennial) March 19, 2021