¿Cómo saber si mi caso aplica para una visa U?

(NOTICIAS YA).- Las nuevas solicitudes de las Visas U, usualmente se sabe que son difíciles de ganar, sin embargo es importante conocer los derechos que se tienen y de esa manera saber si se puede tocar esa puerta para regularizar la situación migratoria.

PREGUNTA UNO

Estoy preocupada, porque me toca renovar mi residencia en abril del año que viene. ¿Cómo puedo detener el divorcio hasta que hayan renovado mi Green Card?

RESPUESTA UNO

Dile que se divorcie lo más pronto posible. Si estás divorciada cuando llegue el plazo de pedirle a Inmigración que le quiten la condición a tu residencia, entonces pudieras pedir lo que la ley llama un “good faith waiver” (un perdón de buena fe).

Esa es una expresión leguleya que quiere decir que te casaste por amor y no por papeles, y que Inmigración debiese perdonar el requisito que tu anteriormente querido marido firmara la I-751 para que te quiten la condición y te extiendan una Green Card sin condiciones.

Si estás divorciada, no necesitas la firma de tu ex en la I-751, aunque tendrías que evidenciar el hecho de que viviste con él, y que compartiste bienes y obligaciones con él durante el curso del matrimonio.

Incluso te recomiendo que trates de documentar que él ha sido infiel y que la causa de la separación fue la traición.

Si fuiste a un psicólogo para conversar sobre los problemas matrimoniales de ustedes, pídele al psicólogo una evaluación profesional de los vaivenes del matrimonio.

Fíjate que si no están divorciados, no puedes pedir el perdón de buena fe, y sería más complicado el asunto. Por eso, te recomiendo que le digas al socio que se divorcie lo antes posible.

PREGUNTA DOS

Soy dominicano, y no tengo papeles. Llevo 7 años en este país, pero no he logrado arreglar. Quiero saber si califico para una visa U, debido a que tres muchachos me golpearon en frente de mi escuela.