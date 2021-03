El tiempo: más nieve para este fin de semana de primavera  

(NOTICIAS YA).-Otro sistema de tormentas se acerca a Colorado este fin de semana, brindando la posibilidad de más nieve en la cordillera frontal Front Range y en las montañas.

Este, sin embargo, se ve un poco diferente a la ventisca del fin de semana pasado.

Se pronostica que las temperaturas aumentarán en el área metropolitana de Denver hasta el sábado por la tarde. De hecho, a pesar de la capa de nieve, veremos temperaturas ligeramente superiores a las promedio el sábado.

La temperatura máxima promedio para esta época del año es de 56 grados. Eso debería ayudar a derretir parte de la nieve del fin de semana pasado antes de que llegue nuestra próxima ronda de precipitación.

Este sistema es más débil que el del fin de semana pasado. También se moverá más rápido, porque se mueve hacia el este a lo largo de la corriente en chorro. La tormenta del fin de semana pasado se consideró un mínimo límite. Se separó de la corriente en chorro y se movió muy lentamente hacia el este. Uno de los factores que de acuerdo con meteorólogos locales, hizo que fuera difícil de predecir.

Here are your extended forecast highlights. Dry and warmer today and Saturday. Then, cooler with potential for accumulating snowfall late Sunday to Monday. Cooler and unsettled weather remains through much of next week. #COwx pic.twitter.com/Yk9wr3h560

— NWS Boulder (@NWSBoulder) March 19, 2021