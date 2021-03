En manos del Senado la esperanza de millones de indocumentados

(NOTICIAS YA).- Luego de que la Cámara Baja aprobara dos proyectos de ley que incluyen un posible camino a la ciudadanía estadounidense de millones de "soñadores" e indocumentados, conversamos con una de las voces que podría resultar beneficiada con esta decisión.

Demócratas y Republicanos respaldaron la esperanza de millones de personas como trabajadores agrícolas indocumentados, titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) y los denominados "Soñadores" (Dreamers). Ahora solo falta la aprobación del Senado, que beneficiaría a todos estos inmigrantes con vías para convertirse en ciudadanos americanos.

Para Nanci Palacios, "Soñadora", la aprobación de estas dos propuestas de ley en la Cámara representan una primera victoria y afirma que aunque falta que pase por el Senado, es algo que tienen que celebrar.

De ser totalmente aprobado, los beneficiarios podrían inicialmente solicitar una residencia provisional por 10 años, después serían elegibles para una residencia permanente y luego de otros 5 años, podrían ser elegibles para convertirse en ciudadanos americanos.

"Es un alivio que permite a nuestras familias salir de las sombras, permite a nuestras familias poder trabajar, sin miedo a que en los trabajos nos vayan a despedir por no tener documentos, que las personas no tengan que ser detenidas por no tener licencia y que puedan viajar, muchas de nuestras familias no han visto a sus familiares en años y personas agrícolas que han puesto la comida en nuestras mesas por años y que durante el último año en esta pandemia se han expuesto y han sido de las personas que han recibido menos beneficios del gobierno durante esta pandemia", expresa Nanci Palacios.

Sin embargo, para que estas propuestas, que forman parte del proyecto de reforma migratoria de la administración de Joe Biden, sean aprobadas, se necesitaría al menos 60 votos en el Senado, pero los republicanos ya han advertido que no las apoyarán.

Filippo Ferretti, amplía la información:

