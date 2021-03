Esposo de Jasmin Cigarroa es acusado formalmente de asesinato 

(NOTICIAS YA).-La fiscal de distrito de Denver, Beth McCann, acusó a Jonathan Albertos Nunos-Mijangos de asesinato en primer grado por la muerte de quien fuera su esposa. Jasmin Cigarroa, de 24 años, que fue reportada como desaparecida a la Policía de Denver DPD el 10 de marzo por el hombre de 23 años.

Nunos dijo a los investigadores que había visto a Cigarroa por última vez antes de salir de su residencia en 7588 East 28th Avenue alrededor de las 9 am del 9 de marzo. Según él, regresó a casa del trabajo a partir de entonces y dijo no haber salido de su residencia hasta la mañana siguiente, para ir al trabajo según los documentos de arresto.

Dos días después, el 12 de marzo, Cigarroa fue encontrada muerta y envuelta en bolsas de basura negras en el lado sur de East 26 Avenue. Llevaba la camisa gris y pantalones cortos azules que Jonathan les había dicho a los detectives que vestía cuando la vio por última vez, esto de acuerdo con los documentos de arresto.

Los vecinos fueron interrogados por la policía y revelaron que alrededor de las 11 a.m. del 9 de marzo, escucharon un golpe fuerte que hizo que su perro ladrara de manera descontrolada. Lo describieron como "como un cuerpo golpeando el suelo".

Poco después, los vecinos dijeron a la policía que notaron que Nunos ‘sacó el Mini-Cooper de Cigarroa del garaje y lo reemplazó por el suyo’.

Según los informes, la esposa del mismo vecino fue a recoger a su pareja del trabajo y regresó a su residencia alrededor de las 12:30 am del 10 de marzo. Allí vieron a Nunos hurgando en el maletero de su vehículo. El Mini-Cooper de Cigarroa había sido devuelto al garaje y las luces del garaje estaban apagadas, lo que los vecinos informaron como un hecho irregular.

La supervisora ​​del trabajo de Cigarroa fue contactada y, con la ayuda de su departamento de IT, reveló que había iniciado sesión por última vez en su portal de trabajo a las 5:30 am del 9 de marzo y nunca había cerrado la sesión. Ante esto a su supervisora se le hizo extraño que no le avisara que iba a faltar al trabajo, porque según ella Cigarroa era una empleada confiable.

Mientras tanto, según una amiga de la joven, Cigarroa también había hecho planes para pasar tiempo con sus amigos el 9 de marzo alrededor de las 7 pm. Dicha amiga le dijo a los investigadores que había intentado comunicarse con Cigarroa durante todo el día sin respuesta e incluso condujo hasta la residencia para recogerla. Al no recibir respuesta, su amiga se fue.

Otra amistad cercana de Cigarrao dijo que su matrimonio tenía un historial de violencia doméstica, cuyos episodios consistían en que Nunos la arrojaba a la cama antes de abofetearla, inmovilizarla y estrangularla. Durante la misma instancia, Nunos tomó una llave y la acercó a la garganta de Cigarroa. En ese momento, este fue acusado de agresión en segundo grado en ese momento.

A medida que se extendió la búsqueda de Jasmin en calidad de personas desaparecida, los detectives interrogaron más a Nunos y descubrieron que se había ido a trabajar el 9 de marzo a las 9:30 am después de lidiar con lo que dijo eran ‘problemas con el automóvil’.

Luego, Nunos recibió un mensaje de texto a las 10 am de Cigarroa detallando un plan para pasar el rato con amigos esa noche. Nunos dijo que no tenía este mensaje en su teléfono porque los ‘borra todos los meses’.

Sin embargo, los detectives descubrieron una inconsistencia en la historia de Nunos cuando descubrieron que su teléfono celular sonó cerca de Tower Road y Smith Road alrededor de la 1 a.m. del 10 de marzo. Cuando los investigadores cuestionaron a Nunos con esta información, dijo que se había ido alrededor de las 12:30 a.m. en dirección este por la I-70. y admitió haberse detenido cerca de donde se descubriría el cuerpo de Cigarroa, según documentos del arresto.

Nunos fue puesto bajo custodia del DPD después de que se emitiera una 'orden de causa probable' el 12 de marzo. Su fianza aún no se ha fijado.

El viernes, se dio a conocer por parte de las autoridades que Nuno-Mijangos enfrenta cargos de asesinato en primer grado, asalto en primer grado, manipulación de un cuerpo humano fallecido y abuso de un cadáver.

El cuerpo de Jasmin estaba envuelto en bolsas plásticas negras con cinta adhesiva. Se colocó césped suelto y tierra en la parte superior "en un intento de ocultarlo", según una declaración jurada.

Sin embargo, la Oficina del Médico Forense de Denver dijo que la causa y la forma de la muerte de Cigarroa aún siguen bajo investigación.

Si es víctima de violencia doméstica, puede llamar al: 1-800-799-7233 para comunicarse con la Línea Directa Nacional de Abuso Doméstico.

