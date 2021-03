Este fue el primer caso de COVID-19 en Valle del Río Grande

(NOTICIAS YA).- El médico Douglas Miesen fue uno de los doctores que trató al primer paciente con COVID-19 en nuestra comunidad.

“Esperaba que, si veía a uno con COVID-19 iba a ver a más pacientes en los próximos días, tuve un pensamiento de que se acercaba una perdición y aunque tratas de que no te afecte, yo seguía pensando ‘ya viene’”, dijo el médico de emergencias Douglas Miesen.

El 18 de marzo del 2020, el condado Cameron confirmó el primer caso de COVID-19 en el Valle del Río Grande.

Un hombre de 21 años, y residente de Rancho Viejo, quien dio positivo al virus al regresar de un viaje a España.

Para el Dr. Miesen, este primer caso fue el inicio de una etapa muy estresante para especialistas de salud, no solo en su vida laboral si no en su vida personal.“Lo que estaba haciendo a ese punto era tenía mi propio cuarto de cuarentena en mi casa, y al llegar a casa tomábamos demasiadas precauciones, mis familiares seguían con el cubrebocas puesto aun cuando yo me aislaba por que no sabíamos tanto del virus”, destacó el doctor.

El doctor añade que muchos de los tratamientos usados en pacientes con síntomas severos a causa del virus, se basaban en estudios hechos en otras partes del mundo.

En ocasiones ellos mismos tenían que experimentar con distintos medicamentos.

“A como avanzaba el tiempo, fuimos aprendiendo más de la pandemia, mejoramos en la forma de tratarlo, pero desafortunadamente no han habido tantos tratamientos que hagan una gran diferencia en la salud del paciente”, explicó.

El Dr. Miesen recuerda al público que a pesar de que los casos de COVID-19 han disminuido, estos tienden a aumentar durante celebraciones como spring break, por lo que piden que se sigan practicando las medidas de prevención.

Con información de Camila Peña.