Hispano con leucemia necesita donante de células madres sanguineas para sobrevivir

Este fin de semana, usted podría salvar la vida de un hispano que padece de un cáncer muy agresivo.

"No quiero morir tan joven", dijo Salvador Mendoza, de 41 años de edad, quien en marzo del 2020 fue diagnosticado con Leucemia Mieloide Aguda.

"Es un cancer muy agresivo", dijo la Dra. Mariela Macias, Oncóloga de Sharp. "Lo que está haciendo es infiltrando tus huesos de una manera que no estas produciendo lo que debes producir; estás produciendo el cáncer nadamás".

Por lo que ha sido un año lleno de tratamientos y quimioterapias brutales.

"Dolor de cuerpo; el pelo se me caía; no tenía nada de defensas; no podía probar nada", declaró Mendoza sobre el efecto de las quimioterapias.

"Lo veo sufriendo mucho y claro que nosotros sufrimos también", dijo su madre, Rosa Elva Mendoza.

Tras un transplante de células madres de su hermano con una compatibilidad del 50%, pensaron que Mendoza ya había ganado la batalla, pero la enfermedad regresó en diciembre.

"Este tipo de cáncer puede ser curable, pero sin tratamiento [es] 100% mortalidad", agregó la Dra. Macias.

Precisamente como parte de dicho tratamiento, incluye el transplante de células madres.

Así que en esfuerzos de salvarle la vida a salvador, este sábado, 20 de marzo de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.. se llevará a cabo un evento para buscar a donantes compatibles en plaza bonita en el estacionamiento de la pizzería John's.

Esto será a traves de una muestra de hisopado bucal; un proceso de unos 10 minutos, sin tenerse que bajar de su vehículo.

Los requisitos son personas saludables de 18 a 44 años de edad y de preferencia hispanos.

"No es algo que duela; no es algo que te están quitando como un organo. Te quitan tu sangre, la limpian y hacen lo que deben de hacer para donarla a otra persona", aseguró la Dra. Macias, quien además señaló que es de suma importancia conseguir un donante para sobrevivir.

La taza de sobrevivencia de 5 años tras ser diagnosticado de este cáncer, que es más común en adultos mayores, es de 28.7%, según el Instituto Nacional de Cáncer.