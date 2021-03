La necesidad en el banco de comida del condado de Santa Cruz aumenta

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL). Líderes estatales visitan una distribución masiva de comida en el condado de Santa Cruz con el fin de poder asegurar fondos para estos centros de distribución.

El senador John Lair pudo observar la distribución de alimentos a centenares de familia del condado de Santa Cruz con el fin de llevar ese mensaje de necesidad o la legislatura estatal.

Desde las 9 de la mañana decenas de familias, cerca de 1500 estuvieron en linea desde sus autos para la distribucion de comida en los terrenos de la feria del condado de Santa cruz, esta vez el senador estuvo presente, habló con los nebeficiados de la distribución y se dio cuenta que la necesidad no es poca.

"Me ayuda a llevar el sustento a casa darle de comer una preocupación más porque no tengo para darle de comer a mis hijos ya que con esta pandemia es muy difícil tener cosas que a veces no podemos." María Rocha

residente del condado de Santa Cruz

El senador John Laird comentó que durante la pandemia la necesidad por comida ha aumentado en un 70 % , hay inseguridad alimenticia, por eso el desea que el presupuesto estatal asegure 30 millones de dólares para estos centros de distribución en California dijo nadie debe pasar hambre.

Según Suzanne Willis del banco de comida están tratando de que el gobernador de California continúen brindando fondos para los centros de distribución de alimentos y que apruebe con los fondos de 110 millones de dólares para los 56 bancos de comida del estado . Estón dando comida a 85 mil personas al mes, antes de la pandemia eran 55 mil, un aumento considerable.

El número de personas con el programa Calfresh también ha incrementado.

"En el programa de Calfresh hemos escrito a más de 1000 personas en el programa de intercambio dentro del estado para obtener el beneficio de calfresh" dijo Joel Campos .

Cada segundo viernes del mes distribuyen comida en los terrenos de la feria

Para mas información puede llamar al 831-662-0991.