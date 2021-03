Piden renuncia de policía tras decir que tirador de spa tuvo “mal día”

(NOTICIAS YA).- El portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado de Cherokee se encuentra en el ojo del huracán tras decir que el tirador que dejó ocho muertos en tres spas de Atlanta tuvo “un día realmente malo”, generando críticas que aumentaron luego de descubrirse una fotografía en su Facebook personal.

El desafortunado comentario del capitán Jay Baker tuvo lugar durante una conferencia de prensa ofrecida el miércoles para dar detalles sobre el sospechoso de los ataques, Robert Aaron Long, de 21 años.

“Él entendió la gravedad de la situación y estaba bastante harto y al final de su cuerda y ayer fue un día realmente malo para él y esto es lo que hizo”, eso fue lo que dijo Baker sobre las acciones de Aaron.

El comentario provocó reacciones inmediatas en medio de una creciente violencia y ataques de odio en contra de la comunidad estadounidense de origen asiático.

Activistas llegaron a catalogar los comentarios de Baker como una manera de desestimar la gravedad de los tiroteos de la tarde del martes, que dejaron como mayoría de víctimas a mujeres asiáticas.

“El fracaso de nuestro país en abordar el racismo sistémico anima a personas como el Capitán Baker a promover sentimientos anti-asiáticos libremente y sin rendición de cuentas”, advirtió Bianca Jyotishi, gerente de Georgia para el Foro Nacional de Mujeres Asiáticas y Pacíficas Americanas, al The Atlanta Journal-Constitution.

The Onion, un sitio web de noticias satíricas, abordó la controversia con un artículo titulado “La policía comprensiva sabe lo que es tener un mal día y matar a 8 personas”, de acuerdo con una cita del mismo medio local.

Tras la controversia, la oficina del alguacil informó este jueves que Baker ya no es el portavoz en el caso de los tiroteos en los salones de masaje.

Sin embargo, el alguacil Frank Reynolds destacó que Baker no tenía la intención de faltar el respeto a las víctimas, y consideró que la declaración fue “construida” como insensible o inapropiada, de acuerdo con CNN.

“No tenía la intención de faltar al respeto a ninguna de las víctimas, la gravedad de esta tragedia o expresar empatía o simpatía por el sospechoso”, dijo el alguacil por medio de un comunicado.

Camiseta racista

Aunque Baker fue retirado del caso, las exigencias para que renuncie se mantienen. Sobre todo luego de que usuarios de redes sociales descubrieron una fotografía publicada por él mismo en Facebook que muestra camisetas con un mensaje racista y anti-asiático sobre la pandemia.

“Covid 19 virus importado de Chy-na”, dice la camiseta racista en la foto publicada el 2 de abril de 2020.

