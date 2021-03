¿Qué pasa si deseo regularizar mi situación migratoria pero no pago impuestos?

(NOTICIAS YA).- El tema de carga pública definitivamente ha dado mucho de qué hablar y es que se convirtió en algún momento en impedimento para que algunas personas pudieran arreglar sus documentos, José Pertierra responde a una de las principales características.

PREGUNTA UNO

Soy peruana, y me llamo Rebeca. Mi esposo es ciudadano y me pidió. Tengo un caso de residencia pendiente con el Servicio de Inmigración, quien me envió un aviso para que presentáramos un formulario llamado I-944 para cumplir con las nuevas reglas de carga pública.

Me enteré en su noticiero de que el presidente Biden canceló esas reglas, pero no sé qué hacer con la carta de Inmigración en la cual me piden ese formulario. ¿Respondo?, ¿tengo que mandar la I-944?

RESPUESTA UNO

Rebeca, gracias pero el noticiero no es mío. Es de Entravisión, y la estación brinda este segmento como un servicio gratuito para nuestra comunidad.

Como ya sabes, el presidente Biden canceló la nefasta regla trumpista de carga pública.

Eso quiere decir que el formulario I-944 ya no es necesario. Incluso, Inmigración ya lo eliminó de su página web. No existe, ni siquiera en Mar-a-Lago.

Si lo único que te pidió Inmigración en el aviso que mencionas es la I-944, entonces responde diciendo que la I-944 ya no es necesaria. Pero ten cuidado.

A veces, Inmigración pide también otras cosas en esos avisos. Asegúrate de que puedas responder sobre cada una de los asuntos que Inmigración menciona en esa carta y no solamente sobre la I-944. Suerte.

PREGUNTA DOS

Por favor, no diga mi nombre. Soy residente permanente y ciudadano de Bolivia. Quiero hacerme ciudadano, pero tengo una pregunta.

No he declarado impuestos los últimos tres años, porque me han estado pagando en efectivo, ¿usted cree que me den la ciudadanía, si le digo a Inmigración que he estado desempleado y por eso no he pagado impuestos?

RESPUESTA DOS

Socio, es un crimen no reportar tus ingresos al fisco. Al no declararlos, pusiste tu libertad y tu residencia en jaque.

Además, mentirle a Inmigración es una felonía. Tampoco te recomiendo esa variante. Te aconsejo que contrates a un perito contador honesto que te ayude a hacer un estimado del dinero que ganaste en efectivo durante los últimos tres años y que lo declares de forma tardía.

Si le debes al fisco (IRS) más dinero de lo que puedes pagarle ahora, el perito contador puede negociarte un plan de pagos a plazo que apruebe el IRS.

Como dice la famosa canción cubana, “toma chocolate, paga lo que debes”. Posteriormente, Inmigración pudiera aprobarte una solicitud de naturalización, si demuestras que has estado cumpliendo con tus obligaciones al IRS a través del plan de pagos. Buena suerte.