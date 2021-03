Reportan caída mundial de WhatsApp, Instagram y Facebook

(NOTICIAS YA).- Si este viernes tuviste problemas con algunas de tus redes sociales, no fuiste el único. Alrededor del mundo se reportaron diversas fallas en WhatsApp, Instagram y Facebook.

Los problemas más comunes en los diversos reportes fueron para enviar y recibir mensajes. Primero se reportó la caída de WhatsApp, en donde llegó a aparecer un mensaje sobre “problemas de conexión”.

Sin embargo, poco tiempo después se dio a conocer que las fallas también estaban afectando a Instagram y Facebook, de acuerdo con DownDetector, una página web que registra reportes de fallas de apps populares.

En Instagram, las fallas tuvieron un pico hacia la 1:30 ET. Los usuarios reportaron que no pueden actualizar las publicaciones o que no tienen conexión.

Para Facebook, las fallas empezaron a reportarse en mayor volumen hacia la 1:20 ET. El problema más reportado por los usuarios es que el sitio web está fallando.

User reports indicate Instagram is having problems since 1:31 PM EDT. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems #Instagramdown

— Downdetector (@downdetector) March 19, 2021