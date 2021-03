Se anticipa un aumento en el inventario de vacunas para el condado de San Diego

(NOTICIAS YA).- Para Raismel Espinal conseguir su primera dosis no fue tarea fácil.

“Estuve revisando la página como dos días, después del trabajo comencé a checar la página y como a las 10 de la noche ayer fue que logré conseguir la cita para hoy,” dijo Espinal.

Tampoco lo fue para Irma Rodríguez quien dice que recibió su segunda dosis gracias a la perseverancia de su hija.

“Abrieron las citas y me dijo ‘mamá, mamá ya conseguí una cita,’” explicó Rodríguez.

Ahora que hay más personas elegibles para la vacuna, hay mayor demanda pero el inventario de vacunas sigue siendo limitado.

“Nosotros no hemos cerrado por la organización que hemos tenido, de acuerdo al número de vacunas que recibimos, es el número de citas que abrimos,” señaló Claudia Llausás, vocera del Hospital Sharp.

Complicando aún más la situación para vacunados está el cierre permanente del super centro de vacunas de Petco Park a partir del 20 de marzo y la suspensión de vacunas en el sitio masivo en Del Mar hoy y mañana.

“He buscado a través de la página y simplemente todas están llenas, no hay una que esté accesible, yo podría tomar cualquier horario, ese no es problema para mí,” dijo María Neidiffer, quien no ha podido conseguir la vacuna.

La Agencia de la Salud del Condado confirmó que esperan que la próxima semana el inventario de vacunas aumente un 9% de lo que normalmente reciben seria una combinación de dosis de Pfizer y Moderna. La expectativa es que vacunas de Johnson & Johnson lleguen a finales de marzo o a principios de abril.

“Seguiremos con nuestros esfuerzos de seguir abogando por más vacunas y les pedimos que sigan teniendo paciencia mientras llegan más vacunas a nuestra región,” indicó Nora Vargas, supervisora del condado.

Aunque la promesa de más inventario es alentadora, hay trabajadores esenciales que no quieren dejar pasar más tiempo.

“En una cacería de como protegerte ya que yo me contagie, mi novio tambien, el estuvo muy enfermo y yo sobrevivi,” dijo Neidiffer.

Algunos residentes en el sur del condado esperan que las autoridades de la salud incorporen más sitios de distribución como el de Border View en Otay Mesa West.

“Más lugares que no requieran cita porque todos tenemos nuestra vida ocupada y trabajamos entonces es más fácil para nosotros de no hacer cita y nada más llegar,” agregó Carlos Flores, quien tampoco ha podido conseguir la vacuna.