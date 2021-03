Universidad de Maryland estudia vacuna para niños entre 6 meses a 11 años

(NOTICIAS YA).- La Universidad de Maryland participa en un estudio donde niños desde los seis meses podrían ser vacunados contra Covid-19.

Autoridades afirmaron que los investigadores probarán la dosis de la vacuna para ver si los niños necesitan la misma cantidad o menos vacuna que los adultos.

Posteriormente se haya encontrado la mejor dosis, se llevará a cabo un estudio doble más intenso para determinar la eficacia y los posibles efectos secundarios de administrar la vacuna a los niños.

Investigadores dijeron que ya han recibido solicitudes de padres que vacunen a sus hijos.

El doctor James Campbell, profesor de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, dijo a los medio de comunicación que "hasta que no obtenga la aprobación de su junta de revisión o comité de ética para comenzar, no puede hacer publicidad o reclutamiento, por lo que no comenzamos a decirle a la gente que estamos reclutando para el estudio, pero a pesar de eso, ha estado ahí afuera que seremos uno de los sitios".

Agregó que "así que tenemos un gran número de familias que han puesto sus nombres en una lista de contactos que se llamará una vez que nos activemos".

Cerca de 90 sitios en los EE. UU. y Canadá participarán en el estudio, y se espera que participen más de 6,000 niños.

Aunque la cifra de menores afectados fuertemente por el Covid es leve, médicos afirman que para algunas excepciones este virus es directamente mortal, al hablar de estadísticas podemos decir que se han reportado alrededor de 3 millones de casos positivos en en niños solo en Estados Unidos, más de 12,000 hospitalizaciones y más de 260 muertes.

Debido a la edad de los participantes, se dijo que el estudio en el que participa la Universidad de Maryland, llevará más tiempo, probablemente sea en primavera de 2022.