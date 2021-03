Aclaran confusión sobre restricciones para viajar a Baja California, no hay restricciones

(NOTICIAS YA).-A unos días del anuncio de supuestas restricciones de viajes no esenciales en cruces terrestres en las fronteras norte y sur de México, el Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, aseguró que no habrá restricciones para ingresar a México desde los Estados Unidos.

De acuerdo al gobernador, "Si hay restricciones en el sur del país, en la entrada de Guatemala, pero aquí no, no hay restricciones, las restricciones las pone Estados Unidos, no México, posiblemente a eso se refirió este comunicado, si es que existió, yo no le he encontrado", a pesar de la publicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado jueves a través de su cuenta oficial de Twitter.

Para prevenir la propagación de #COVID19, 🇲🇽 impondrá a partir del 19 de marzo de 2021, restricciones al tránsito terrestre para actividades no esenciales en su frontera norte y sur. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 18, 2021

Las restricciones entraron en vigor a partir del 19 de marzo en la frontera sur, en la entrada de Guatemala, para quienes cruzan de Estados Unidos a México.

Quienes cruzan la frontera por motivos médicos, educativos, trabajo, traslado de mercancías, o permanencia prolongada, podrán seguir haciéndolo, los que solo cruzan la frontera para visitar a la familia, de vacaciones o simplemente a comer, se les aplicará la restricción.

El mandatario estatal comentó que hay acceso para visitar baja california y si existen dudas sobre este tema, se contacten con el delegado único del Gobierno Federal, Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Agregó que de acuerdo al funcionario federal es falso que haya declarado sobre las medidas del tránsito fronterizo.