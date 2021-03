Atacante de Capitolio prohíbe a simpatizantes de Biden entrar a su café

(NOTICIAS YA).- Un participante de los hechos violentos en el Capitolio el pasado 6 de enero tiene un mensaje contundente para los simpatizantes de Joe Biden: ¡no vayan a su negocio!

De acuerdo con Raw Story, además de participar en la insurrección que causó la muerte de al menos cinco personas, Adam Newbold también es dueño de un café en Lisbon, Ohio.

LEE: "Tal vez Trump es culpable" de ataque al Capitolio, considera fiscal

En entrevista con la emisora local WKBN, el posible terrorista doméstico y pequeño empresario aseguró que no solo los seguidores del actual presidente tienen prohibido ingresar a su establecimiento “C4 Coffee”, sino también las personas transgénero y las que se arrodillan durante el himno nacional.

“Si votaste por Joe Biden, no compres nuestro café, no es para ti. Si crees que Estados Unidos va por el camino correcto y no hay nada de malo con el género neutro o usas el baño que quieres a lo largo del día, no compres nuestro café porque no es para ti”, exigió el infantil Newbold, asegurando sin sentido que las personas trans “no saben cuál baño deben usar”.

LEE: Nuevos cargos contra líder de los Proud Boys por participar en ataque al Capitolio

El sujeto también defendió su decisión de presentarse en el Capitolio el pasado 6 de enero, aunque alegó que no participó en ninguna actividad ilegal y permaneció afuera del edificio legislativo, en las escaleras.

“Estuve ahí. Fui testigo de los estadounidenses patriotas y molestos cantando”, asegura el propietario del discriminatorio establecimiento.

LEE: EE.UU. enfrenta una "creciente amenaza" del extremismo interno

Este, sin embargo, admitió que los disturbios eran una situación muy “volátil”. “Es absolutamente un milagro que no hayan sido más mortales de lo que fueron”, concluyó el empresario transfóbico.

VIDEO RELACIONADO: